Отряд прекрасных амазонок шокировал селян под Новосибирском

Фото с бэкстейджа съёмок предоставлены Сергеем Суховеем

Шесть спортивных и стройных девушек в короткой одежде и с оружием появились под Тогучином; видео в стиле трейлера к голливудскому блокбастеру выйдет в середине сентября.

Новосибирский мастер фотографии Сергей Суховей впервые собрал героинь титулованной серии «Амазонки» в один отряд ради эффектного видео. Сегодня, 30 августа, автор продолжения «Амазонок» рассказал Сиб.фм о съёмках клипа в продолжении проекта.

Фотограф нашёл нужную локацию с дикими пейзажами в посёлке Горном под Тогучином, а сами съёмки растянулись на неделю. Шесть красивых девушек – профессиональных танцовщиц, хореографов и спортсменок, ради вдохновенных сцен надели короткие кожаные юбки, шорты и топы в стиле скифской культуры, взяли в руки точные копии исторического оружия и вынуждены были карабкаться по скалам и бегать по полю, как настоящие дикарки – практически в одних балетках.

«Было непросто скоординировать состав и заниматься организацией всего. Это чистой воды творчество, и я люблю браться за сложные задачи, хотя некоторые сцены пришлось переснимать из-за крыш домов или туристов. Иногда нам попадались местные жители – они были сильно удивлены происходящим, кто-то проезжал мимо на УАЗе и с немым удивлением наблюдал за происходящим, таращась во все глаза. Сегодня мы сняли основную часть проекта, но новые сцены приходят мне в голову и не дают заснуть», – рассказал Сиб.фм автор проекта Сергей Суховей.

Фотопроект «Амазонки» был выпущен ещё в 2013 году, вскоре серия снимков шести девушек на фоне Алтайских гор и красот природы Новосибирской области завоевала престижную медаль самого крупного международного фотоконкурса Trierenberg Super Circuit с центром в Австрии. Тогда Сергей Суховей снимал девушек по отдельности, а в продолжении проекта решил собрать красавиц вместе в один отряд и снять видео в стиле трейлера к голливудскому фильму – интересно, что за прошедший год одна из «амазонок» стала молодой мамой. Релиз видео планируется 15 сентября, автор утверждает, что целью было порадовать подписчиков и привлечь новых.

«Изначально мы договорились с моделями на time for print, но я бы не осилил проект без помощи моих зрителей и меценатов, нужно было арендовать большой арсенал у реконструкторов, тратиться на дорогу, обеды и так далее. Собранные пожертвования позволили закрыть расходы по производству ролика, в том числе приобрести три музыкальных трека в этническом стиле на официальном стоковом сайте», – сообщил Сергей Суховей.

Напомним, 17 июля новосибирский фотограф параллельно продолжил снимать серию «Ведьмы» о женской красоте и силе.