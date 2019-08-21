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14.07.2019 Общество 0 Коммент.

Отряд прекрасных амазонок шокировал селян под Новосибирском

Рубрика: культура

30.08.2019 17:27

Фото с бэкстейджа съёмок предоставлены Сергеем Суховеем

Шесть спортивных и стройных девушек в короткой одежде и с оружием появились под Тогучином; видео в стиле трейлера к голливудскому блокбастеру выйдет в середине сентября. 

Новосибирский мастер фотографии Сергей Суховей впервые собрал героинь титулованной серии «Амазонки» в один отряд ради эффектного видео. Сегодня, 30 августа, автор продолжения «Амазонок» рассказал Сиб.фм о съёмках клипа в продолжении проекта.

Фотограф нашёл нужную локацию с дикими пейзажами в посёлке Горном под Тогучином, а сами съёмки растянулись на неделю. Шесть красивых девушек – профессиональных танцовщиц, хореографов и спортсменок, ради вдохновенных сцен надели короткие кожаные юбки, шорты и топы в стиле скифской культуры, взяли в руки точные копии исторического оружия и вынуждены были карабкаться по скалам и бегать по полю, как настоящие дикарки – практически в одних балетках.

«Было непросто скоординировать состав и заниматься организацией всего. Это чистой воды творчество, и я люблю браться за сложные задачи, хотя некоторые сцены пришлось переснимать из-за крыш домов или туристов. Иногда нам попадались местные жители – они были сильно удивлены происходящим, кто-то проезжал мимо на УАЗе и с немым удивлением наблюдал за происходящим, таращась во все глаза. Сегодня мы сняли основную часть проекта, но новые сцены приходят мне в голову и не дают заснуть», – рассказал Сиб.фм автор проекта Сергей Суховей. 

Фотопроект «Амазонки» был выпущен ещё в 2013 году, вскоре серия снимков шести девушек на фоне Алтайских гор и красот природы Новосибирской области завоевала престижную медаль самого крупного международного фотоконкурса Trierenberg Super Circuit с центром в Австрии. Тогда Сергей Суховей снимал девушек по отдельности, а в продолжении проекта решил собрать красавиц вместе в один отряд и снять видео в стиле трейлера к голливудскому фильму – интересно, что за прошедший год одна из «амазонок» стала молодой мамой. Релиз видео планируется 15 сентября, автор утверждает, что целью было порадовать подписчиков и привлечь новых.

«Изначально мы договорились с моделями на time for print, но я бы не осилил проект без помощи моих зрителей и меценатов, нужно было арендовать большой арсенал у реконструкторов, тратиться на дорогу, обеды и так далее. Собранные пожертвования позволили закрыть расходы по производству ролика, в том числе приобрести три музыкальных трека в этническом стиле на официальном стоковом сайте», – сообщил Сергей Суховей.

Напомним, 17 июля новосибирский фотограф параллельно продолжил снимать серию «Ведьмы» о женской красоте и силе.

Никита Манько

Теги: красота фотография видео женщины

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Отряд прекрасных амазонок шокировал селян под Новосибирском

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сегодня 17:16 Общество 0 Коммент.

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Видео: новосибирские врачи бросили пациентов ради распродажи йогурта

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Две крепких сибирячки удержали опасного преступника

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Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

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