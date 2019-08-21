Педофил насиловал и истязал пятилетнюю падчерицу

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Педофил насиловал и истязал пятилетнюю падчерицуРубрика: проиcшествия
30.08.2019 16:21
Фото с сайта Pixabay.com
Суд приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима; это решение уже вступило в силу.
Педофил насиловал свою пятилетнюю падчерицу в Ростове-на-Дону, сообщили на сайте регионального СУ СК РФ.
По данным следствия, мужчина насиловал и истязал пятилетнюю девочку в период с 2007 по 2016 год. Мужчине вынесли обвинение по двум статьям: «Истязание» и «Иные действия сексуального характера». Суд приговорил его к 12 годам лишения свободы. Наказание мужчина отбывает в колонии строгого режима. Решение суда уже вступило в законную силу.
Напомним, в июне 2019 года жертвами вожатого-педофила стали три девочки в лагере под Красноярском.
Дарья Мелехова
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