Погода на выходные в Новосибирске: осень начнётся с дождей и сильного ветра

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В Новосибирске погода поразит жителей города своей непостоянностью; дожди будут сменять ясное солнце.

Лето заканчивается, приходит осень: смена сезонов в Новосибирске будет сопровождаться переменчивой погодой на этих выходных.

Синоптики предсказывают, что 30 августа выпадет много осадков. Дождь будет идти весь день, а к вечеру, возможно, перерастёт в грозу. Несмотря на то, что солнце спрячется за тучами, в городе будет тепло. Днём воздух прогреется до +28 градусов. Ветер будет дуть южный, примерно 8 метров в секунду, к вечеру разгонится до 13-15.

По данным сайта Gismeteo, последний день лета встретит новосибирцев тёплой погодой без осадков. Ясным безоблачным утром столбик термометра будет колебаться у отметки +14 градусов, но днём потеплеет до +23. Сильный ветер 7-12 метров в секунду с порывами до 17 может омрачить попытки новосибирцев как следует проводить лето.

Начало осени будет прохладным и дождливым в Новосибирске. Температура воздуха в воскресенье не поднимется выше отметки +15, ночью похолодает до +11. Во второй половине дня возможен дождь. Западный ветер будет дуть со скоростью 7-11 метров в секунду с порывами до 16.

Напомним, 29 августа штормовое предупреждение о грозах Алтая выпустило МЧС.