Поиски пенсионера и ребёнка в тайге: обнаружены машина и следы

фото с официального сайта администрации Междуреченска

Более 200 полицейских из всех городов Кузбасса прочёсывают тайгу в районе междуреченского посёлка Ортон; в воздух сегодня поднимут дроны.

Полицейские со всего Кузбасса, бойцы Росгвардии, сотрудники МЧС и волонтёры продолжают поиски пропавших 70-летнего пенсионера и девятилетнего мальчика.

28 августа дед с внуком уехали в лес за грибами. С собой они взяли двух собак. Утром 29 августа в полицию обратилась жительница Междуреченска, которая сообщила о том, что её отец и сын не вернулись с грибной охоты и перестали выходить на связь. По тревоге был поднят весь личный состав ОМВД по Междуреченску. На поиски выдвинулись также поисковики отряда «Лиза Алерт», кинологи с собаками, натренированными на поиск людей. На помощь пришли грибники, охотники и работники местных предприятий. В общей сложности в данный момент в поисках задействовано более 300 человек. Отмечается, что присутствия опасных диких зверей в окрестностях не было замечено.

В лесу в районе посёлка Ортон были обнаружены автомобиль Nissan X-Trail, на котором приехали грибники, и их первые следы, уходящие в тайгу. Обнаружить людей пока не удалось.

Поисковики работали всю ночь. Сегодня над тайгой поднимут дроны, чтобы попытаться разглядеть людей или их следы с воздуха.

Напомним, в Новосибирске неделю продолжаются поиски пропавшего химика из Академгородка.