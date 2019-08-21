Полиция возбудила дело по факту убийства кота Моти в новосибирском Академгородке

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Полиция возбудила дело по факту убийства кота Моти в новосибирском АкадемгородкеРубрика: общество, проиcшествия
30.08.2019 16:54
фото Арины Храмовой
По факту жестокого обращения с животными в Новосибирске возбудили уголовное дело; в убийстве кота Моти официально подозревают несовершеннолетнюю.
В Новосибирске полиция возбудила уголовное дело по статье 245 – «Жестокое обращение с животными». В ведомстве официально назвали подозреваемой несовершеннолетнюю жительницу Советского района.
Как сообщается на сайте ГУ МВД по Новосибирской области, сообщение об обнаружении в мусорном баке трупа кота с телесными повреждениями поступило 6 августа. После проведения проверки следователи возбудили уголовное дело.
«С целью установления причины гибели животного назначено проведение биологической судебной экспертизы. В совершении противоправного деяния подозревается несовершеннолетняя жительница района. Проводится дальнейшее расследование», – сообщил сотрудник пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области Сергей Страдымов.
По данным полиции, информация о том, что убийство животных в Академгородке носило массовый характер, не соответствует действительности.
Напомним, 29 августа расследование убийства кота Моти взяла под контроль Госдума России.
Татьяна Картавых
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