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«Посади своё дерево»: новосибирские музыканты высадят сирень в сквере за Оперным

Рубрика: общество

30.08.2019 09:15

Фото Антона Уницына из архива Сиб.фм

Три новосибирские группы поддержали реновацию сквера за театром оперы и балета; гости праздника проводят лето под фолк, рок и фанк.

Музыканты решили облагородить сквер за символом Новосибирска — театром оперы и балета, в последний день лета. Сиб.фм публикует музыкальную программу экологического праздника «Посади своё дерево», который пройдёт в субботу, 31 августа.

Новосибирск без скверов и парков – как актёр без сцены и театра. Актриса и певица театра «Понедельник Выходной» Соня Соловьёва исполнит собственные композиции – смесь иронии с криком женской души.

Дальше в лес – неплохой совет от жителя Академгородка и хозяина тайги. Молодой вокально-инструментальный ансамбль «Дальше в лес» использует гитары, виолончель, скрипку и ударные, чтобы создать свою собственную экологию из рок- и фолк-музыки, приправленную текстами о человеческой природе. 

Вобрав в себя частицу «Калинового моста», «Пикника» и философию Cranberries, пятеро новосибирцев способны дать этому жаркому лету ещё один шанс. Коллектив присоединится к экологической акции при поддержке основателей популярного «питерского» дворика на Коммунистической – бара The Rooks.

В каждом новосибирце живёт простой и наученный жизни селянин, что оставляет город открытым и добродушным. Ансамбль «Сибиряки» воплотил всю широту сибирской души в народных песнях, а также придал современное звучание русской фольклорной песне.

Солнечный фанк обеспечит DJ Mankoni с песнями про август и хитами золотого века рока. Светлая музыка будет литься, как вода на почву добрых дел.

Выступления музыкантов продлятся с 14:00 до 19:00. Также на акции ожидаются мастер-классы по скейтбордингу, аквагрим, экспозиция Новосибирского дельфинария и бесплатные угощения.

Напомним, экологическая акция «Посади своё дерево» пройдёт в Новосибирске 31 августа. Преобразить сквер за Новосибирским государственным академическим театром оперы и балета сможет любой желающий – зелёная зона будет ждать гостей с 14:00 до 19:00.

Никита Манько

Теги: экология музыка праздники парки

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«Посади своё дерево»: новосибирские музыканты высадят сирень в сквере за Оперным

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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