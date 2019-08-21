«Посади своё дерево»: новосибирские музыканты высадят сирень в сквере за Оперным

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«Посади своё дерево»: новосибирские музыканты высадят сирень в сквере за ОпернымРубрика: общество
30.08.2019 09:15
Фото Антона Уницына из архива Сиб.фм
Три новосибирские группы поддержали реновацию сквера за театром оперы и балета; гости праздника проводят лето под фолк, рок и фанк.
Музыканты решили облагородить сквер за символом Новосибирска — театром оперы и балета, в последний день лета. Сиб.фм публикует музыкальную программу экологического праздника «Посади своё дерево», который пройдёт в субботу, 31 августа.
Новосибирск без скверов и парков – как актёр без сцены и театра. Актриса и певица театра «Понедельник Выходной» Соня Соловьёва исполнит собственные композиции – смесь иронии с криком женской души.
Дальше в лес – неплохой совет от жителя Академгородка и хозяина тайги. Молодой вокально-инструментальный ансамбль «Дальше в лес» использует гитары, виолончель, скрипку и ударные, чтобы создать свою собственную экологию из рок- и фолк-музыки, приправленную текстами о человеческой природе.
Вобрав в себя частицу «Калинового моста», «Пикника» и философию Cranberries, пятеро новосибирцев способны дать этому жаркому лету ещё один шанс. Коллектив присоединится к экологической акции при поддержке основателей популярного «питерского» дворика на Коммунистической – бара The Rooks.
В каждом новосибирце живёт простой и наученный жизни селянин, что оставляет город открытым и добродушным. Ансамбль «Сибиряки» воплотил всю широту сибирской души в народных песнях, а также придал современное звучание русской фольклорной песне.
Солнечный фанк обеспечит DJ Mankoni с песнями про август и хитами золотого века рока. Светлая музыка будет литься, как вода на почву добрых дел.
Выступления музыкантов продлятся с 14:00 до 19:00. Также на акции ожидаются мастер-классы по скейтбордингу, аквагрим, экспозиция Новосибирского дельфинария и бесплатные угощения.
Напомним, экологическая акция «Посади своё дерево» пройдёт в Новосибирске 31 августа. Преобразить сквер за Новосибирским государственным академическим театром оперы и балета сможет любой желающий – зелёная зона будет ждать гостей с 14:00 до 19:00.
Никита Манько
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Лента новостей
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