Пожилой химик пропал в лесу под Новосибирском

фото из группы «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте»

Старик из Академгородка уже неделю находится один в лесу; поисковики предполагают, что он мог угодить в ловушку.

Новосибирские волонтёры из поискового отряда «Лиза Алерт» уже неделю пытаются найти пожилого химика из Академгородка Мякишева Клавдия. Информация появилась в группе поисковиков в социальной сети «ВКонаткте».

Как сообщают волонтёры, работы на отклик закончились. Теперь люди ищут лежащего на земле старика, который, возможно, угодил в яму или овраг. Однако поисковики настроены оптимистично: они хотят отыскать обессилевшего, но живого пожилого человека.

Мякишеву Клавдию 85 лет. У него седые волосы и серые глаза, рост 160 сантиметров. 25 августа он ушёл с дачи в Барышевском сельсовете Новосибирского района в неизвестном направлении. В момент исчезновения предположительно был одет в светлую рубашку и серые брюки.

«Всю жизнь проработал в неорганической химии, хорошая память, гулял только под ручку с женой», – поделился информацией один из волонтёров.

Напомним, ранее стало известно, что новосибирские волонтёры отправятся в тайгу на поиски старика с ребёнком.