Прокуратура нашла опасные для детей батуты в Новосибирске

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Прокуратура нашла опасные для детей батуты в НовосибирскеРубрика: общество
30.08.2019 15:53
фото с сайта pixabay.com
В Новосибирске дети травмировались на надувных аттракционах; в связи с этим прокуратура проверила батуты в городе.
Новосибирская прокуратура обнаружила надувные аттракционы, которые могли нанести вред здоровью детей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Всего правоохранительные органы проверили 25 детских надувных аттракционов и один батутный центр. Выяснилось, что в некоторых случаях посетители имели доступ к элементам системы крепления и вентиляторам, что могло привести к серьёзным травмам.
Прокуратура установила, что вокруг многих аттракционов не были установлены ограждения и что организации не проводили регулярные проверки перед допуском к батутам детей. Среди других нарушений значится отсутствие наименования изделий и сведений о предпринимателе и владельце. Кроме того, многие операторы не проходили соответствующую подготовку для работы с надувными аттракционами.
Прокуратура внесла 19 представлений организациям и индивидуальным предпринимателям. В суд направлено три иска о запрете эксплуатации детских аттракционов. Также возбуждено 14 административных дел.
Напомним, в конце июля опасные батуты нашли в Октябрьском районе Новосибирска.
Никита Минин
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