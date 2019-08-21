Прокуратура нашла опасные для детей батуты в Новосибирске

фото с сайта pixabay.com

В Новосибирске дети травмировались на надувных аттракционах; в связи с этим прокуратура проверила батуты в городе.

Новосибирская прокуратура обнаружила надувные аттракционы, которые могли нанести вред здоровью детей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Всего правоохранительные органы проверили 25 детских надувных аттракционов и один батутный центр. Выяснилось, что в некоторых случаях посетители имели доступ к элементам системы крепления и вентиляторам, что могло привести к серьёзным травмам.

Прокуратура установила, что вокруг многих аттракционов не были установлены ограждения и что организации не проводили регулярные проверки перед допуском к батутам детей. Среди других нарушений значится отсутствие наименования изделий и сведений о предпринимателе и владельце. Кроме того, многие операторы не проходили соответствующую подготовку для работы с надувными аттракционами.

Прокуратура внесла 19 представлений организациям и индивидуальным предпринимателям. В суд направлено три иска о запрете эксплуатации детских аттракционов. Также возбуждено 14 административных дел.

Напомним, в конце июля опасные батуты нашли в Октябрьском районе Новосибирска.