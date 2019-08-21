Прокуратура закрыла дело об убийстве бельчонка в Академгородке

Лента новостейПредложить новость
Видео: новосибирские врачи бросили пациентов ради распродажи йогурта
«Посади своё дерево»: новосибирские музыканты высадят сирень в сквере за Оперным
Видео: Норди подражает Шайне и позирует на публику в Новосибирском зоопарке
Новосибирцы выше всего оценили бесплатное медицинское обслуживание в городе
Суд опередил «охотников за головой» новосибирского перекупщика запчастей
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Прокуратура закрыла дело об убийстве бельчонка в АкадемгородкеРубрика: общество
30.08.2019 10:13
ФОТО СО СТРАНИЦЫ «СООБЩЕСТВО АКАДЕМГОРОДКА» В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «ВКОНТАКТЕ»
Расследование уголовного дела по факту убийства бельчонка в Академгородке закрыто в связи с отсутствием состава преступления; прокуратура признала это решение законным.
Резонансная история, произошедшая в конце апреля, когда пожилая женщина убила беззащитного бельчонка, завершилась. В деле не нашли состава преступления. Об этом сообщила прокуратура Новосибирской области в ответ на запрос Сиб.фм.
Как ранее сообщал Сиб.фм, 30 апреля пожилая женщина растоптала бельчонка. Видеозапись происшествия сделала Татьяна Бекетова. На видео снято, как после убийства мама-белка пытается растормошить своего ребёнка.
После этого случая жители Академгородка призвали быть внимательнее к нашим меньшим братьям. Так, в сообществе Академгородка в социальной сети «ВКонтакте» Ирина Сизикова написала: «Дорогие водители, будьте осторожны, на дорогу по Морскому проспекту выходят маленькие бельчата. Сейчас двоих достала из-под машины. Будьте, пожалуйста, аккуратны».
Через некоторое время в отношении подозреваемой возбудили уголовное дело. Расследованием занимались дознаватели отдела полиции «Советский» УМВД России по городу Новосибирску. Были опрошены заявитель, свидетели. Также было проведено ветеринарное исследование и просмотрена видеозапись.
«Доказательств жестокого обращения с животным, повлёкшего его гибель, не получено», – сказано в ответе прокуратуры.
Прокурор это решение признал законным.
Напомним, 7 августа стало известно о жестоком убийстве кота Моти.
Анатолий Якимов
Комментарии
Лента новостей
Видео: новосибирские врачи бросили пациентов ради распродажи йогурта
«Посади своё дерево»: новосибирские музыканты высадят сирень в сквере за Оперным
Видео: Норди подражает Шайне и позирует на публику в Новосибирском зоопарке
Новосибирцы выше всего оценили бесплатное медицинское обслуживание в городе
Суд опередил «охотников за головой» новосибирского перекупщика запчастей
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Статьи по теме
В Новый год загадаю доброе дело
Где и как в Новосибирске можно творить добро
Новости по теме
Популярное