Ребёнок получил открытый перелом в ДТП в Новосибирске

фото ГИБДД по городу Новосибирску

Вечером 29 августа во дворе дома в Ленинском районе «Мазда» сбила ребёнка; девятилетний мальчик доставлен в больницу.

«Мазда» наехала на девятилетнего мальчика в Ленинском районе Новосибирска. ДТП произошло во дворе дома № 13 на улице Широкой.

«Мальчик переходил проезжую часть. Водитель "Мазды" не заметил ребёнка и не смог вовремя затормозить», – сообщил инспектор группы пропаганды Новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

В результате аварии ребёнок получил сложный открытый оскольчатый перелом со смещением правой голени, ссадины ног и подбородка. Прибывшая на место скорая увезла ребёнка в больницу.

Напомним, сегодня утром в Октябрьском районе Новосибирска грузовик протаранил жилой дом. Пострадали два человека.