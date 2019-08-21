Ребёнок получил открытый перелом в ДТП в Новосибирске

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Ребёнок получил открытый перелом в ДТП в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
30.08.2019 09:02
фото ГИБДД по городу Новосибирску
Вечером 29 августа во дворе дома в Ленинском районе «Мазда» сбила ребёнка; девятилетний мальчик доставлен в больницу.
«Мазда» наехала на девятилетнего мальчика в Ленинском районе Новосибирска. ДТП произошло во дворе дома № 13 на улице Широкой.
«Мальчик переходил проезжую часть. Водитель "Мазды" не заметил ребёнка и не смог вовремя затормозить», – сообщил инспектор группы пропаганды Новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.
В результате аварии ребёнок получил сложный открытый оскольчатый перелом со смещением правой голени, ссадины ног и подбородка. Прибывшая на место скорая увезла ребёнка в больницу.
Напомним, сегодня утром в Октябрьском районе Новосибирска грузовик протаранил жилой дом. Пострадали два человека.
Татьяна Картавых
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