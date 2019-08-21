Ребёнок сломал ключицу в пьяном ДТП в Хакасии

фото из группы «Инцидент Хакасия» соцсети «ВКонтакте»

В аварии три человека, включая водителя-виновника, получили серьёзные травмы; также трём людям была оказана медицинская помощь.

Одиннадцатилетний ребёнок пострадал в ДТП с пьяным водителем в Республике Хакасия, сообщили сотрудники регионального УГИБДД.

ДТП произошло вчера, 29 августа, в 20:50. Мужчина, ехавший на автомобиле ВАЗ-21074, столкнулся с Toyota Avensis на перекрёстке улиц Инициативной и 40 лет Октября, нарушив правила дорожного движения и проигнорировав дорожный знак «Уступи дорогу».

В автомобиле-виновнике аварии был только водитель, в «Тойоте» же находились четыре пассажира, среди которых был ребёнок 2008 года рождения.

После ДТП у водителя ВАЗа диагностировали открытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, закрытый перелом рукоятки грудины, а также различные ушибы и ссадины. У ребёнка врачи установили перелом ключицы со смещением.

Ещё один пассажир иномарки получил ушибы, ссадины и растяжение голеностопа.

Сотрудники УГИБДД сообщают также, что ещё трём участникам ДТП врачи оказали разовую помощь.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что водитель ВАЗа был в нетрезвом состоянии. Сейчас по факту ДТП проводится проверка.

Напомним, 30 августа 2019 года ребёнок получил открытый перелом в ДТП в Новосибирске.