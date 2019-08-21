Ревнивый муж сжёг дом вместе с отцом и женой

Фото из группы «Саратов ЧП» социальной сети «ВКонтакте»

Мужчина подозревал свою супругу в измене; поджогом он хотел её напугать.

Крупный пожар случился в доме № 8 на улице Вольской города Саратова, сообщили на сайте местного ГУ МВД.

Как стало известно по итогам работы пожарно-испытательной лаборатории, причиной возгорания был поджог, который организовал муж одной из погибших. Он подозревал жену в измене и, чтобы её напугать, поджёг дом. Внутри были три человека: отец подозреваемого – 55-летний мужчина, 35-летняя жена злоумышленника и 50-летняя женщина. Жена и отец подозреваемого погибли от ожогов в результате пожаров, другая же жительница дома попала в больницу с ожогами.

Поджигатель был задержан на следующее после происшествия утро. Он полностью признал свою вину. На данный момент по факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Мужчине грозит пять лет заключения.

Напомним, в августе 2019 года дом с шестью людьми поджёг житель Бийска.