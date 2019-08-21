Сибирячку возмутила камера в примерочной магазина

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Сибирячку возмутила камера в примерочной магазинаРубрика: общество, проиcшествия
30.08.2019 12:42
фото из группы «Ревизорро Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте»
Жительница Новосибирска обнаружила в бутике камеру видеонаблюдения; она могла снимать, как посетители переодеваются.
В одном из магазинов Новосибирска посетительница обнаружила камеру, которая находится прямо над примерочной. Подписчица группы «Ревизорро Новосибирск», возмущённая тем, что за ней, возможно, подглядывали, поделилась фотографией в социальной сети «ВКонтакте»
«Скажите разрешено снимать в примерочной и куда можно обратиться? Это нормально?» – пишет автор поста (орфография и пунктуация сохранены — прим. Сиб.фм).
Однако в комментариях пользователи интернета усомнились в подлинности снимка и назвали его «фейковым».
Напомним, в начале июля посетительницы новосибирского фитнес-центра пожаловались на видеокамеры в раздевалке.
Никита Минин
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