«Сломались до мяса»: сибирячка пожаловалась на последствия посещения маникюрного салона

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Жительница Новосибирска записалась на маникюр; она не ожидала, что у неё возникнут такие серьёзные проблемы с ногтями.

Раздосадованная Дана оставила отзыв на портале Flamp, в котором рассказала, как за четыре похода в один маникюрный салон ей испортили ногти.

Сибирячка находилась в поисках «своего» мастера. Когда наступила пора привести свои руки в порядок, она записалась в маникюрный салон недалеко от дома. Проблемы возникли сразу, как только девушка переступила порог организации: заявленная на сайте цена не соответствовала действительности. Решив, что это не самое страшное, что может произойти в жизни, Дана оплатила полную стоимость работы мастера.

Уже через два дня у неё сломался ноготь. По гарантии девушка снова записалась в этот салон, чтобы исправить ситуацию. Однако спустя пару дней покрытие треснуло одновременно с двумя другими ногтями.

«Надеюсь, никому из читающих это не придётся испытать на себе боль, при любых прикосновениях, мытье головы и тем более, когда ты за что-то цепляешься… Адская боль, как будто тебе топором по пальцу бьют», — пишет Дана (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены — прим. Сиб.фм).

Во время третьего посещения этого салона девушке сказали, что первоначальное покрытие было сделано некачественно, очень тонким слоем. Жительнице Новосибирска предложили бесплатно всё переделать.

Придя туда в четвёртый раз, девушка столкнулась с новой проблемой. После завершения маникюра клиентка направилась к выходу, когда её остановила администратор, которая ничего не знала о бесплатном сеансе.

«В конечном итоге, мне указали, на то, что мне должно быть стыдно и "если я в следующий раз к ним соберусь, не знаем, как Вы будете смотреть нам в глаза". Только стыдно за что? За что, что я отстаивала свою точку зрения», – рассказала девушка, как с ней обошлась администратор салона.

Жительница Новосибирска отмечает, что не держит зла на работников салона. Просто советует им вежливее обращаться со своими клиентами, чтобы избежать конфликтов в будущем.

Напомним, 26 августа жительницу Новосибирска шокировал результат покраски волос в салоне красоты.