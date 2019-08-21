Священники Сибири пытаются вылечить рак святой водой

пресс-службы Улан-Удэнской и Бурятской епархии

Жители села Нестерово обратились за духовной помощью к священнику; в поселении увеличилась смертность от онкологических заболеваний.

Водосвятный молебен и крестный ход против онкологических заболеваний прошли в Бурятии. Информация об этом появилась на сайте Улан-Удэнской и Бурятской епархии.

Глава Нестеровского поселения, расположенного в Прибайкальском районе, обратилась за духовной поддержкой в связи с тем, что в селе люди стали чаще умирать от рака. Протоиерей Василий Селецкий решил помочь жителям Нестерова в борьбе с онкологическими заболеваниями: 23 августа он вместе с сельчанами помолился святому целителю и великомученику Пантелеймону и другим святым.

После молебна все отправились по селу с крестным ходом, во время которого отец Василий окропил святой водой дома и автомобили людей, больных раком. В конце священник всех благословил и призвал почаще посещать богослужения.

Напомним, 15 августа алтайские священники провели воздушную молитву против пожаров.