Священники Сибири пытаются вылечить рак святой водой

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Священники Сибири пытаются вылечить рак святой водойРубрика: общество
30.08.2019 16:42
пресс-службы Улан-Удэнской и Бурятской епархии
Жители села Нестерово обратились за духовной помощью к священнику; в поселении увеличилась смертность от онкологических заболеваний.
Водосвятный молебен и крестный ход против онкологических заболеваний прошли в Бурятии. Информация об этом появилась на сайте Улан-Удэнской и Бурятской епархии.
Глава Нестеровского поселения, расположенного в Прибайкальском районе, обратилась за духовной поддержкой в связи с тем, что в селе люди стали чаще умирать от рака. Протоиерей Василий Селецкий решил помочь жителям Нестерова в борьбе с онкологическими заболеваниями: 23 августа он вместе с сельчанами помолился святому целителю и великомученику Пантелеймону и другим святым.
После молебна все отправились по селу с крестным ходом, во время которого отец Василий окропил святой водой дома и автомобили людей, больных раком. В конце священник всех благословил и призвал почаще посещать богослужения.
Напомним, 15 августа алтайские священники провели воздушную молитву против пожаров.
Никита Минин
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