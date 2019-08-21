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Священники Сибири пытаются вылечить рак святой водой

Рубрика: общество

30.08.2019 16:42

пресс-службы Улан-Удэнской и Бурятской епархии

Жители села Нестерово обратились за духовной помощью к священнику; в поселении увеличилась смертность от онкологических заболеваний. 

Водосвятный молебен и крестный ход против онкологических заболеваний прошли в Бурятии. Информация об этом появилась на сайте Улан-Удэнской и Бурятской епархии.

Глава Нестеровского поселения, расположенного в Прибайкальском районе, обратилась за духовной поддержкой в связи с тем, что в селе люди стали чаще умирать от рака.  Протоиерей Василий Селецкий решил помочь жителям Нестерова в борьбе с онкологическими заболеваниями: 23 августа он вместе с сельчанами помолился святому целителю и великомученику Пантелеймону и другим святым.

После молебна все отправились по селу с крестным ходом, во время которого отец Василий окропил святой водой дома и автомобили людей, больных раком. В конце священник всех благословил и призвал почаще посещать богослужения.

Напомним, 15 августа алтайские священники провели воздушную молитву против пожаров.

 

Никита Минин

Теги: Сибирь онкология Республика Бурятия

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Kozya 30.08.2019 17:06
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сегодня 17:07 Общество 0 Коммент.

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сегодня 16:42 Общество 1 Коммент.

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сегодня 16:31 Общество 0 Коммент.

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сегодня 16:01 Общество 0 Коммент.

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сегодня 15:42 Общество 0 Коммент.

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сегодня 15:22 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:42 Общество 0 Коммент.

Видео: новосибирские врачи бросили пациентов ради распродажи йогурта

сегодня 12:32 Общество 0 Коммент.

Поиски пенсионера и ребёнка в тайге: обнаружены машина и следы

сегодня 12:24 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:19 Общество 0 Коммент.

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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