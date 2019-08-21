Трое пьяных мужчин изнасиловали и убили девушку

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Труп жертвы насильники закопали в лесу; найти злоумышленников удалось благодаря статусу жертвы в социальной сети.

Трое мужчин изнасиловали и убили девушку в лесу недалеко от села Хотушь в Тульской области. Информация о происшествии появилась группе «Плохие новости» в социальной сети «ВКонтакте».

Один из злоумышленников был знаком с погибшей. После совершения изнасилования мужчины забили жертву до смерти и закопали под одним из деревьев в лесополосе.

Правоохранительным органам удалось поймать насильников спустя несколько дней. Помог им в этом статус на странице жертвы в социальной сети «ВКонтакте», где она писала оскорбления в адрес своего партнёра.

На данный момент правоохранители узнают подробности случившегося.

Напомним, в мае 2019 года житель Алтайского края изнасиловал мать своего крестника.