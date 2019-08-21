В глухой тайге потерялись старик и девятилетний ребенок: новосибирские волонтёры выехали на поиски

Фото из группы «Лиза Алерт. Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте»

Дедушка с внуком потерялись в огромном лесу Кемеровской области; поисковики из Новосибирска предложили свою помощь.

В Кузбассе в гористой тайге пропали 70-летний Геннадий Никитин и его внук Дмитрий Чванов. Сегодня волонтёры из Новосибирска тоже отправились на поиски. Об этом Сиб.фм сообщили поисковики отряда «Лиза Алерт».

Старик с ребёнком ушли в лес 28 августа недалеко от посёлка Ортон, в Междуреченском районе. Геннадий плотного телосложения, рост примерно 170 сантиметров. У него тёмные волосы с сединой. В момент исчезновения был одет в синюю рубашку и светло-коричневые брюки.

У девятилетнего мальчика короткие тёмно-русые волосы, карие глаза. Рост 143 сантиметра. В последний раз его видели одетым в зелёный камуфляжный костюм.

Отмечается, что в лесу, где пропали дедушка с внуком, нет связи и тяжёлые погодные условия. Поэтому к поискам привлекли только подготовленных людей.

Напомним, 24 августа мужчина в чёрной бейсболке и с синим пакетом пропал на даче под Новосибирском.