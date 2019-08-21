В Новосибирске появится спортивно-оздоровительный комплекс под патронажем Фетисова

фото мэрии Новосибирска

В Заельцовском районе Новосибирска построят спортивно-оздоровительный комплекс «Высшая лига»; на его базе разместят центр подготовки хоккеистов.

В Новосибирске поддержали проект строительства спортивно-оздоровительного комплекса, на базе которого будет открыта школа хоккейного мастерства под патронажем «Академии Фетисова».

«Сегодня потенциальный инвестор привёз письмо от Вячеслава Фетисова – мэтра хоккея нашей страны – с просьбой оказать помощь в реализации проекта "Высшая лига". В Московской области уже несколько лет успешно работает хоккейная "Академия Фетисова". Это центр подготовки спортсменов, где выращивают будущих звёзд хоккея. Для Новосибирска это очень актуально – впереди молодёжный чемпионат мира по хоккею. Мы намерены поддержать данный проект. Соответствующие поручения относительно этапов его реализации я сегодня дал», – отметил мэр Анатолий Локоть.

Разместить спортивно-оздоровительный комплекс планируют на бывшей территории минобороны в Заельцовском районе Новосибирска. Здесь будут фитнес-центр с бассейном, гостиница и ледовая арена на 1520 квадратных метров. Также на территории комплекса построят прогулочную зону, игровые площадки и футбольное поле.

Реализация проекта предусматривает три этапа. Сначала возведут ледовую арену и фитнес-центр, потом – гостиницу, в третью очередь – благоустроят территорию.

«В московской "Академии Фетисова" занимаются 400 мальчишек в возрасте от четырёх до 12 лет. Ледовая площадка занята с утра до вечера. Поскольку в этот проект Вячеслав Фетисов вложил всего себя и проект состоялся, то появилась идея его повторять, масштабировать. Когда знаменитому спортсмену в качестве новой площадки предложили Новосибирск, он с удовольствием согласился. Я надеюсь, что всё получится. Новосибирск заслуживает таких мест», – отметил директор ООО «СибирьСпортСити» Юрий Посаженников.

Сдать новый спортивный объект планируют через три года. Объём инвестиций оценён в 700 миллионов рублей.

Напомним, 23 августа в мэрии сообщили, что будут показывать строительство станции метро «Спортивная» в онлайн-режиме.