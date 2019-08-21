В Новосибирске выставили на продажу одну из самых маленьких квартир в России

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В Новосибирске выставили на продажу одну из самых маленьких квартир в РоссииРубрика: недвижимость, общество
30.08.2019 12:01
Фото со страницы группы «Микрорайон "Весенний"» в социальной сети «ВКонтакте»
Специализированный портал по продаже жилья опубликовал рейтинг самых маленьких квартир в новостройках; в него попали три сибирских города.
Портал по продаже недвижимости «ЦИАН» составил рейтинг малогабаритного жилья. В него вошли объекты недвижимости площадью до 25 квадратных метров в новостройках.
Возглавляет топ-20 самых маленьких квартир жильё в московском жилом комплексе Loft FM – площадь квартиры составляет всего 14,3 квадратного метра. Она находится в Таганском районе Центрального административного округа столицы.
На втором месте расположился объект, который превзошёл лидера всего на 0,7 квадратного метра. Он расположен в жилом комплексе «Новое Голубево» в пяти километрах от Калининграда. Замыкает тройку жильё в ЖК «Комфорт-квартал «Московский» в столице Башкирии – Уфе. Его площадь – 15,78 квадратного метра. Примечательно, что покупатель получит квартиру в чистовой отделке. Останется только сделать финишный ремонт.
На пятом месте разместилась недвижимость общей площадью 16,97 квадратного метра в строящемся доме в Барнауле. Квартира в жилом комплексе «Тихие зори» в Красноярске, площадь которой 17 квадратных метров, заняла седьмое место в рейтинге.
В десятку также попали квартиры в Воронеже – 16,7 квадратного метра, Тюмени, Нижнем Новгороде, Люберцах, Московской области – все по 17 квадратных метров, Сочи – 17,09 квадратного метра.
Самая маленькая квартира в Новосибирске обнаружена в строящемся жилом комплексе «Весенний». Её площадь – 19,23 квадратного метра. Она заняла 19-е место в рейтинге.
На последней, 20-й позиции – жильё в пермском жилом комплексе «Мирный». Его площадь – 19,4 квадратного метра.
Напомним, 26 августа назвали самые угоняемые автомобили Новосибирской области.
Анатолий Якимов
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