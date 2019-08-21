Видео: новосибирские врачи бросили пациентов ради распродажи йогурта

фото и видео из группы «Ревизорро Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте»

Доктора столпились вокруг упаковок с йогуртом; в это время пациенты с плачущими детьми ожидали своей очереди на приём.

Врачи из новосибирской больницы перестали принимать своих пациентов, чтобы набрать как можно больше баночек йогурта за полцены. Об этом заявила жительница Новосибирска, которая в подтверждение своим словам выложила видео из коридора медицинского учреждения в сообществе «Ревизорро Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, как занятые медработники не обращают внимания на плачущих детей. При этом в описании ролика отсутствует информация о названии учреждения и его местоположении.

Комментаторы встали на защиту врачей: многие высказали мнение, что автор ролика просто обиделась на то, что ей не достался йогурт по выгодной цене. Некоторые предположили, что инцидент произошёл во время обеденного перерыва, и ничего позорного в поведении людей в белых халатах нет.

Напомним, в середине августа врачи-диетологи составили идеальный рацион питания.