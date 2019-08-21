Видео: новосибирские врачи бросили пациентов ради распродажи йогурта

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Видео: новосибирские врачи бросили пациентов ради распродажи йогуртаРубрика: общество, проиcшествия
30.08.2019 12:32
фото и видео из группы «Ревизорро Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте»
Доктора столпились вокруг упаковок с йогуртом; в это время пациенты с плачущими детьми ожидали своей очереди на приём.
Врачи из новосибирской больницы перестали принимать своих пациентов, чтобы набрать как можно больше баночек йогурта за полцены. Об этом заявила жительница Новосибирска, которая в подтверждение своим словам выложила видео из коридора медицинского учреждения в сообществе «Ревизорро Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».
На кадрах видно, как занятые медработники не обращают внимания на плачущих детей. При этом в описании ролика отсутствует информация о названии учреждения и его местоположении.
Комментаторы встали на защиту врачей: многие высказали мнение, что автор ролика просто обиделась на то, что ей не достался йогурт по выгодной цене. Некоторые предположили, что инцидент произошёл во время обеденного перерыва, и ничего позорного в поведении людей в белых халатах нет.
Напомним, в середине августа врачи-диетологи составили идеальный рацион питания.
Никита Минин
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