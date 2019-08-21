Вопрос «Хочешь сосну?» больше не стоит: провокационные баннеры демонтировали в Новосибирске

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С трасс под Новосибирском исчезли неоднозначные плакаты; региональное УФАС начало проверку законности размещения рекламы.

С новосибирских трасс исчезли плакаты с неоднозначным смыслом. На месте билборда с вопросом «Хочешь сосну?» на Краснояровском шоссе появилась надпись о продаже рекламной стороны.

В интернете плакаты с провокационной рекламой вызвали бурное обсуждение. Одни посчитали, что девушка с приоткрытым ртом и ярко накрашенными губами задаёт неприличный вопрос. Другие высказались, что «такое прочтение плаката говорит об испорченности читателей».

В фирме «Айпогонаж», которая и заказала скандальные плакаты, Сиб.фм сообщили, что никого не хотели смутить. Но не смогли назвать точную связь исчезновения билбордов с развернувшимся в сети обсуждением.

«Возможно, плакаты исчезли потому, что закончился срок аренды рекламной площади. Я точно не знаю, нужно смотреть договор. Мы никого не хотели смущать. Мы продаём сосну и лиственницу. Так и написали», – сообщила Сиб.фм директор ООО «Айпогонаж» Татьяна Бонд.

Между тем в УФАС начали проверку. Специалистам надзорного ведомства предстоит оценить данный плакат с точки зрения закона о рекламе. В частности, будет проверено соответствие плакатов нормам приличия.

Напомним, в начале июля УФАС наказал «Тинькофф банк» за частые рекламные звонки клиентам.