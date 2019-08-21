Жительница Новосибирска перестала выходить на улицу после неудачного окрашивания бровей

фото с портала Flamp.ru

Десятки пользователей сети посочувствовали сибирячке, которой теперь стыдно смотреть людям в глаза.

Окрашивание бровей в Новосибирске обернулось катастрофой: сибирячка не хочет в таком виде показываться на глаза людям. Свой отзыв расстроенная девушка разместила на портале Flamp.

«Не стала ругаться в салоне, не люблю привлекать внимание , но администратор видимо поняла , потому что спросила : "Все ли хорошо?" Настроение испорчено, выходить и смотреть в глаза людям стыдно, такая "красота" на лице», – написала сибирячка после неудачного посещения салона (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены – прим. Сиб.фм).

По словам девушки, сам мастер, сотворивший такое, сказал, что издалека брови хорошо смотрятся.

«Матерь божья.....это чем вас так!?? фломастером правда чтоль!???? первый раз такое вижу», – написано в комментарии под отзывом.

Десятки новосибирцев уже успели посочувствовать бедной сибирячке. Некоторые отметили, что так она точно сможет привлечь внимание противоположного пола.

Напомним, ранее сибирячка пожаловалась на последствия посещения маникюрного салона.