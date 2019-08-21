Жительница Новосибирска перестала выходить на улицу после неудачного окрашивания бровей

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Жительница Новосибирска перестала выходить на улицу после неудачного окрашивания бровейРубрика: общество, woman
30.08.2019 14:53
фото с портала Flamp.ru
Десятки пользователей сети посочувствовали сибирячке, которой теперь стыдно смотреть людям в глаза.
Окрашивание бровей в Новосибирске обернулось катастрофой: сибирячка не хочет в таком виде показываться на глаза людям. Свой отзыв расстроенная девушка разместила на портале Flamp.
«Не стала ругаться в салоне, не люблю привлекать внимание , но администратор видимо поняла , потому что спросила : "Все ли хорошо?" Настроение испорчено, выходить и смотреть в глаза людям стыдно, такая "красота" на лице», – написала сибирячка после неудачного посещения салона (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены – прим. Сиб.фм).
По словам девушки, сам мастер, сотворивший такое, сказал, что издалека брови хорошо смотрятся.
«Матерь божья.....это чем вас так!?? фломастером правда чтоль!???? первый раз такое вижу», – написано в комментарии под отзывом.
Десятки новосибирцев уже успели посочувствовать бедной сибирячке. Некоторые отметили, что так она точно сможет привлечь внимание противоположного пола.
Напомним, ранее сибирячка пожаловалась на последствия посещения маникюрного салона.
Никита Минин
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Лента новостей
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