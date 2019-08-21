Живодёр жестоко расправился с дворняжкой

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Живодёр жестоко расправился с дворняжкойРубрика: проиcшествия
02.09.2019 10:24
Фото с сайта Pixabay.com
Мужчина избил животное палками и вилами, после чего привязал за лапы к бамперу автомобиля и провёз до лесополосы.
Живодёр жестоко избил собаку в СНТ Магнитогорска, сообщили очевидцы в группе «Чёрное&Белое Магнитогорск» в социальной сети «ВКонтакте».
По словам автора поста, мужчина сначала избивал собаку палками, потом взялся за вилы, а в конце привязал животное за лапы к бамперу своего автомобиля и провёз до лесополосы. Также очевидица рассказала, что собака охраняла ворота садового магазина. Она жила там 15 лет. Животное было любимо всеми: его подкармливали, гладили, с ним играли дети.
Однако в комментариях местные жители говорят, что собака была не так безопасна, и у мужчины был понятный мотив убийства: она разодрала его кроликов. Также комментатор утверждает, что люди часто видели, как она убивала кур.
Автор поста надеется, что собака ещё жива, и ищет людей, которые смогут помочь добраться до лесополосы и отыскать пса. Также местная жительница ищет очевидцев для обращения в полицию и юриста для консультации по делу.
В региональном ГУ МВД сообщили, что в полицию никто не обращался, однако они узнали о ситуации из соцсетей и сейчас разбираются в причинах произошедшего. Уголовное дело пока не возбуждено.
Напомним, в августе 2019 года в жестоком убийстве собаки в Новосибирске подозревали девушку в синем платье.
Дарья Мелехова
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