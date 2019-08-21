Живодёров стали чаще судить в Новосибирской области

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За 1 полугодие 2019 года в Новосибирской области зарегистрировано восемь фактов жестокого обращения с животными; по трём эпизодам дела направлены в суд.

В 2018 году правоохранительные органы зарегистрировали 10 случаев жестокого обращения с животными. С января по июнь 2019 года – восемь. Такие данные привела прокуратура Новосибирской области в ответ на запрос Сиб.фм.

В прошлом году только одно уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными» было направлено в суд. По восьми – расследование приостановлено из-за отсутствия подозреваемых. Ещё по одному ведётся розыск лица, совершившего преступление.

Один из самых резонансных случаев произошел в ноябре прошлого года. Выпившие друзья захотели убить немецкую овчарку ради мяса. Они нанесли животному несколько ударов ножом. Однако собака смогла вырваться и убежать. Правда, через некоторое время она скончалась в ветеринарной клинике от полученных ран. В апреле суд вынес приговор подсудимым и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно с испытательным сроком 1,5 года.

За первое полугодие этого года в суды было направлено три уголовных дела. По двум предварительное расследование приостановлено. По трём – расследование продолжается.

Как сообщал Сиб.фм, прокуратура закрыла дело об убийстве бельчонка в Академгородке. По сообщению местных жителей, 30 апреля пожилая женщина растоптала бельчонка. Видеозапись последствий происшествия разместила в интернете Татьяна Бекетова. На видео снято, как после убийства мама-белка пытается растормошить своего ребёнка.

Напомним, 30 августа полиция возбудила уголовное дело по факту убийства кота Моти.