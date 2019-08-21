Живы и здоровы: найдены пропавшие в тайге пенсионер с внуком

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Живы и здоровы: найдены пропавшие в тайге пенсионер с внукомРубрика: общество, проиcшествия
30.08.2019 14:17
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
В Кемеровской области завершилась поисковая операция; пенсионера и девятилетнего мальчика готовят к эвакуации.
Пропавших в тайге 28 августа 70-летнего Геннадия Никитина и его девятилетнего внука Диму Чванова нашли.
«Пока всё, что известно, – нашли. Они живы и здоровы. Сейчас их готовят к эвакуации», – сообщила Сиб.фм кузбасский координатор поисков из отряда «Лиза Алерт» Маргарита (позывной Маргоша).
По словам волонтёра, пока точно неизвестно, сколько километров грибники успели пройти и где конкретно их обнаружили. В тайге практически нет связи.
Жители Междуреченска 28 августа отправились за грибами и перестали выходить на связь. После сообщения об их пропаже по тревоге были подняты силы полиции, МЧС, Росгвардии и поисковых отрядов. В общей сложности деда и внука искали более 300 человек, в том числе местные жители, охотники и рыбаки.
Напомним, под Новосибирском продолжаются поиски пропавшего химика.
Татьяна Картавых
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