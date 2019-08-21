Акция «Посади своё дерево» началась в Новосибирске

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Акция «Посади своё дерево» началась в НовосибирскеРубрика: общество
31.08.2019 14:17
фото Сиб.фм
Более сотни деревьев смогут посадить жители и гости города в сквере за Оперным; также всех ждут угощения, подарки и выступления музыкальных коллективов.
В Новосибирске стартовала акция «Посади своё дерево», в рамках которой люди преобразят сквер за Новосибирским театром оперы и балета.
Жители и гости города смогут посадить благородные дубы, ивы, кустарниковые деревья Карагана, а главное — великолепную сирень.
На празднике любой желающий отведает вкуснейшие угощения и ароматный чай.
Юных гостей на мероприятии ждут площадка Новосибирского дельфинария, аквагрим и ростовые куклы, для молодёжи выступят музыкальные группы, а лучшие скейтбордисты покажут свои трюки.
Зелёная зона будет ждать всех желающих до 19 часов вечера. Вы ещё можете успеть!
Напомним, ранее стало известно, чем именно будут угощать новосибирцев во время праздника.
Никита Минин
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