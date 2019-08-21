Говорит глазами: пятилетняя девочка, которую подожгли подруги, очнулась

фото группы «ЧП Ленинск-Кузнецкий» в социальной сети «ВКонтакте»

В Новокузнецке 5-летний ребёнок, которого подожгли соседские дети, пришёл в себя; на вопросы она отвечает глазами.

Пятилетняя жительница Новокузнецка, которую зажигалкой подожгли несовершеннолетние подружки, пришла в себя. Информация об этом появилась в группе «ЧП Ленинск-Кузнецкий» в социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщают родственники девочки, вчера врачи к ней пустили отца. Говорить ребёнок не может, на вопросы отвечает глазами — моргает. Родителям она дала понять, что помнит всё, что с ней произошло.

Пользователи сети пожелали пострадавшей скорейшего выздоровления и выразили надежду, что виновные будут наказаны.

Ранее Сиб.фм сообщал, как 7 августа девочку-инвалида подожгли две несовершеннолетние подружки-соседки. Когда её доставили в больницу, оказалось, что 80% тела ребёнка покрыли ожоги.

Напомним, в начале августа двухлетняя девочка попала в реанимацию после отравления таблетками.