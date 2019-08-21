Говорит глазами: пятилетняя девочка, которую подожгли подруги, очнулась

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Говорит глазами: пятилетняя девочка, которую подожгли подруги, очнуласьРубрика: общество, проиcшествия
31.08.2019 15:34
фото группы «ЧП Ленинск-Кузнецкий» в социальной сети «ВКонтакте»
В Новокузнецке 5-летний ребёнок, которого подожгли соседские дети, пришёл в себя; на вопросы она отвечает глазами.
Пятилетняя жительница Новокузнецка, которую зажигалкой подожгли несовершеннолетние подружки, пришла в себя. Информация об этом появилась в группе «ЧП Ленинск-Кузнецкий» в социальной сети «ВКонтакте».
Как сообщают родственники девочки, вчера врачи к ней пустили отца. Говорить ребёнок не может, на вопросы отвечает глазами — моргает. Родителям она дала понять, что помнит всё, что с ней произошло.
Пользователи сети пожелали пострадавшей скорейшего выздоровления и выразили надежду, что виновные будут наказаны.
Ранее Сиб.фм сообщал, как 7 августа девочку-инвалида подожгли две несовершеннолетние подружки-соседки. Когда её доставили в больницу, оказалось, что 80% тела ребёнка покрыли ожоги.
Напомним, в начале августа двухлетняя девочка попала в реанимацию после отравления таблетками.
Никита Минин
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