«Группа крови на рукаве»: в Новосибирской области браконьеров вычислили по пятнам крови на одежде

фото пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области

В Чулымском районе выявлен факт незаконной охоты; охотники плохо скрыли следы преступления.

В Новосибирской области задержали двух мужчин, подозреваемых в незаконном убийстве животных. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

30 августа инспекторы охотнадзора задержали двух охотников около поселка Синельниково, на одежде которых были обнаружены следы крови. Также в машине было найдено огнестрельное оружие.

Прибывшие полицейские установили, что подозреваемые, не имея специального разрешения, застрелили трёх особей косули. Место забоя животных обнаружили вблизи лесного массива. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело, проводится дальнейшее расследование.

Напомним, 20 августа убивший медведя браконьер получил штраф в 200 тысяч в Новосибирской области.