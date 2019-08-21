Котёнок с генетической мутацией нашёл себе дом в Новосибирске

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Котёнок с генетической мутацией нашёл себе дом в НовосибирскеРубрика: общество
31.08.2019 09:42
фото Алёны Святовой
Трёхпалый котёнок Снежок уже совсем окреп и готов к новой жизни; на «зоотакси» он отправился к новой семье.
Белоснежный котёнок с редким генетическим заболеванием нашёл семью и дом, где о нём позаботятся. Об этом Сиб.фм сообщила директор приюта «Кошкино Лукошко» Алёна Святова.
Снежка ждали в этом доме с момента самой первой публикации о нём в социальных сетях. Будущая хозяйка так переживала за его здоровье, что каждый день узнавала, как он поживает.
«Но так как он был совсем маленький и не кушал сам даже, ждали пока подрастет. Вчера начал лопать сам и сегодня на зоотакси поехал в новый дом. Пока осваивается на новом месте», — рассказала Алёна.
У Снежка теперь большая семья. Добродушная женщина уже спасла несколько кошек и котов с улицы. Теперь белоснежному котёнку будет с кем играть.
Ранее Сиб.фм сообщал, как дети нашли котёнка с генетической мутацией в мусорном баке. Осмотрев беззащитное животное, которое только-только начинает открывать глазки, работники приюта обнаружили, что на передних лапках у него всего по три пальца.
Напомним, 10 августа трёхпалый котёнок из Новосибирска пошёл на поправку.
Никита Минин
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