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Летние каникулы могут стать длиннее на один месяц

Рубрика: общество

31.08.2019 17:34

фото PIXABAY.COM

В Госдуме предложили продлить летние каникулы; связано это с тем, что из-за экзаменов у студентов почти не остаётся времени на отдых.

Депутат Госдумы Василий Власов предложил увеличить летние каникулы на один месяц. Об этом сообщает издание «РИА Новости». 

По мнению депутата, если выходные будут длиться до 1 октября, студенты смогут в полной мере отдохнуть после трудных экзаменов. Также такое нововведение позволит молодым людям больше времени уделять подработке, что очень важно, так как работодатели часто требуют от выпускников наличие опыта работы.

В качестве эксперимента Василий Власов предлагает продлить летние каникулы в Хабаровском и Приморском краях.

Если идея получит развитие, то такие изменения могут коснуться и новосибирских студентов.

Напомним, в конце августа линейки вернули 1 сентября после протеста родителей в Бердске.

 

Никита Минин

Теги: отдых лето учеба

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сегодня 13:30 Хроника 0 Коммент.

Смертельное ДТП произошло в Новосибирском районе

сегодня 13:10 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 12:28 Афиша 0 Коммент.

Пропавшего годовалого мальчика нашли мёртвым

сегодня 12:08 Хроника 0 Коммент.

Остались без крыши: жители Новосибирской области пожаловались на разрушения от урагана

сегодня 11:40 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:13 Хроника 0 Коммент.

Котёнок с генетической мутацией нашёл себе дом в Новосибирске

сегодня 09:42 Общество 0 Коммент.

Пожилой химик из Академгородка найден погибшим

сегодня 09:11 Общество 0 Коммент.

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Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

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