Летние каникулы могут стать длиннее на один месяц

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В Госдуме предложили продлить летние каникулы; связано это с тем, что из-за экзаменов у студентов почти не остаётся времени на отдых.

Депутат Госдумы Василий Власов предложил увеличить летние каникулы на один месяц. Об этом сообщает издание «РИА Новости».

По мнению депутата, если выходные будут длиться до 1 октября, студенты смогут в полной мере отдохнуть после трудных экзаменов. Также такое нововведение позволит молодым людям больше времени уделять подработке, что очень важно, так как работодатели часто требуют от выпускников наличие опыта работы.

В качестве эксперимента Василий Власов предлагает продлить летние каникулы в Хабаровском и Приморском краях.

Если идея получит развитие, то такие изменения могут коснуться и новосибирских студентов.

Напомним, в конце августа линейки вернули 1 сентября после протеста родителей в Бердске.