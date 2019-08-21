Новосибирские волейболисты заняли второе место на чемпионате мира

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Новосибирские волейболисты заняли второе место на чемпионате мираРубрика: общество, спорт
31.08.2019 11:13
фото из группы ВК "Локомотив-Новосибирск" в социальной сети "ВКонтакте"
Молодёжная сборная России проиграла итальянцам; три спортсмена из Новосибирска в составе команды боролись до последнего.
В Тунисе 31 августа состоялся финал чемпионата мира по волейболу среди юношей до 19 лет, в котором Россия выступила против Италии. За нашу сборную сражались три новосибирца: Роман Мурашко, Юрий Бражнюк и Илья Казаенков. В финале команда приложила все усилия, чтобы одержать верх, однако потерпела поражение. Матч закончился со счётом 1:3 в пользу итальянцев.
«Это больно, но мы только вторые... Молодёжная сборная России уступила в финальном матче Чемпионата мира U-19 итальянцам. Мы благодарим наших парней за самоотверженную борьбу на протяжении всего турнира! Мы не просто вторые, мы – серебрянные призеры Чемпионата мира U-19 2019! И это достойный путь!» — такое сообщение появилось в группе ВК «Локомотив-Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».
Напомним, 16 августа пловец из Новосибирска установил рекорд Кубка мира в Сингапуре.
Никита Минин
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