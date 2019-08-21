Новосибирцы преобразили сквер за НОВАТом в рамках акции «Посади своё дерево»

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Сотню деревьев высадили гости праздника в центре города; мэр Новосибирска тоже принял участие в мероприятии.

Эко-праздник «Посади своё дерево» прошёл в Новосибирске сегодня, 31 августа. Жители и гости города посадили дубы, ивы и сирень. Любой желающий мог принять участие в преображении зелёной зоны за Новосибирским театром оперы и балета.

Этот сквер – часть некогда масштабной концепции новосибирских архитекторов, мечтавших соединить театры единым бульваром. Однако долгое время он оставался в запущенном состоянии. Именно сегодня у новосибирцев появился шанс вдохнуть в этот участок природы новую жизнь

«На этом месте запланирован сквер, который мы хотим назвать именем нашего знаменитого 13-го трамвая. Он будет располагаться в самом центре Новосибирска, который мы всеми силами стараемся сделать привлекательными. Планируем проложить тут дорожки, благоустроить всё. Главное — меняется отношение людей, так как сегодня всё было сделано их руками», — отметил важность акции мэр города Анатолий Локоть, который тоже принял участие в празднике.

Время от времени люди отвлекались от посадки деревьев, чтобы хоть одним глазком увидеть трюки настоящих профессиональных скейтеров. Перед гостями выступили самые способные спортсмены — Алексей Феоктистов, Антон Сафонов, Артём Варварин, Александр Манылов и Артём Зиновьев. Они продемонстрировали демо-выступления участников Федерации по скейтбордингу и sibskateschool, а затем устроим мастер-классы для всех желающих. Они в полной мере развеяли слухи о том, что Новосибирск непригоден для такого вида спорта.

«Буквально позавчера утвердили концепцию. С одной стороны это будет уютный сквер с фонарями и лавочками, где можно будет просто приятно прогуляться. В то же время мы хотим построить здесь площадку для скейтбордистов, чтобы молодёжь чувствовала себя комфортно. Вполне возможно, что она появится здесь уже в следующем году», — поделилась подробностями благоустройства зелёной зоны глава департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.

Для участников акции «Посади своё дерево» было приготовлено множество сюрпризов. Новосибирский дельфинарий привезёт рыб-клоунов и боксирующих креветок на праздник, известных по мультфильму «В поисках Немо», а Морж и Дельфин открыли фотозону для всех любителей делать селфи. Также свои объятия предлагал уже знаменитый на весь Новосибирск Мишка Бумка.

Во время праздника для жителей города прошли два мастер-класса от студии живописи «Жар-птица». Там взрослые смогли научиться рисовать акрилом, а дети изобразили на бумаге дружелюбных медвежат. Проявить своё творческое начало новосибирцы могли и на площадке «Покрась дерево, оставь частичку себя», где любой желающий мог выкрасить деревянную инсталляцию на свой вкус.

Новосибирские музыканты тоже поддержали экологический праздник. Перед гостями выступили фолк-рок группа «Дальше в лес», ансамбль русской народной песни «Сибиряки», актриса и певица театра «Понедельник Выходной» Соня Соловьёва и DJ Mankoni.

Всех проголодавшихся ждали угощения из меню европейской, американской и русской кухни. Настоящим сюрпризом для гостей стал горячий и вкусный чай из красивого самовара. И, конечно же, новосибирцев досыта накормили вкуснейшими блинами.

Напомним, ранее Сиб.фм сообщал, как в Новосибирске стартовала акция «Посади своё дерево» .