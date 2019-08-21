Омич героически спас тонущего пятилетнего мальчика

фото ГУ МЧС по Омской области

Ребенок, находясь на реке без присмотра взрослых, упал в воду; мужчину, который спас его, наградят медалью.

В Нижнеомском районе Омской области 27-летний местный житель, рискуя собой, спас пятилетнего мальчика, тонущего в реке Омь. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Инцидент произошёл в селе Хомутинка. Упавшего в воду мальчика стало быстро уносить течение. Видевшие это женщины не решались прыгнуть в реку и спасти его, опасаясь за свою жизнь. На помощь ребёнку пришёл возвращавшийся с рыбалки местный житель Вячеслав.

«Пятилетний мальчик сорвался в воду. Я развернулся и быстро поехал в ту сторону. Подъехав, быстро разделся и побежал к воде. Потом увидел, что ребенок тонуть начинает, уходит под воду. Схватил его за футболку, а он уже без признаков жизни. Тогда я надавил ему на грудную клетку раза три-четыре. Вода вышла, он заплакал. Ожил, — рассказал герой.

Сейчас мальчику ничего не угрожает, он цел и невредим. За проявленное мужество Вячеславу в ближайшем времени вручат медаль «За спасение погибающих на водах».

Напомним, в середине июля кузбасский чиновник попытался спасти ребёнка и утонул в реке Яе.