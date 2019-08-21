Омич героически спас тонущего пятилетнего мальчика

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Омич героически спас тонущего пятилетнего мальчикаРубрика: общество, проиcшествия
31.08.2019 14:02
фото ГУ МЧС по Омской области
Ребенок, находясь на реке без присмотра взрослых, упал в воду; мужчину, который спас его, наградят медалью.
В Нижнеомском районе Омской области 27-летний местный житель, рискуя собой, спас пятилетнего мальчика, тонущего в реке Омь. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Инцидент произошёл в селе Хомутинка. Упавшего в воду мальчика стало быстро уносить течение. Видевшие это женщины не решались прыгнуть в реку и спасти его, опасаясь за свою жизнь. На помощь ребёнку пришёл возвращавшийся с рыбалки местный житель Вячеслав.
«Пятилетний мальчик сорвался в воду. Я развернулся и быстро поехал в ту сторону. Подъехав, быстро разделся и побежал к воде. Потом увидел, что ребенок тонуть начинает, уходит под воду. Схватил его за футболку, а он уже без признаков жизни. Тогда я надавил ему на грудную клетку раза три-четыре. Вода вышла, он заплакал. Ожил, — рассказал герой.
Сейчас мальчику ничего не угрожает, он цел и невредим. За проявленное мужество Вячеславу в ближайшем времени вручат медаль «За спасение погибающих на водах».
Напомним, в середине июля кузбасский чиновник попытался спасти ребёнка и утонул в реке Яе.
Никита Минин
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