Остались без крыши: жители Новосибирской области пожаловались на разрушения от урагана

фото из группы "Инцидент Новосибирск" в социальной сети "ВКонтакте"

Сильный шторм обрушился ночью на регион; многие жители области остались без света и крыши над головой.

Село Берёзовка в Новосибирской области пострадало от нагрянувшего урагана. Жители поселения поделились фотографиями последствий шторма в группе «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщают очевидцы, многие дома остались без крыш и хозпостроек. Поваленные деревья и оборванные провода стали причиной того, что жители Берёзовки вынуждены обходиться без электричества.

«Дом культуры остался полностью без кровли. Очень большие разрушения нанес ветер», — пишет подписчица Елена.

В комментариях люди пишут, что подобная картина сейчас наблюдается в дачном посёлке, который находится рядом с селом Берёзовка.

Напомним, 30 августа МЧС сообщило об угрозе вечернего урагана в Новосибирске.