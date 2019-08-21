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Остались без крыши: жители Новосибирской области пожаловались на разрушения от ураганаРубрика: общество, проиcшествия
31.08.2019 11:40
фото из группы "Инцидент Новосибирск" в социальной сети "ВКонтакте"
Сильный шторм обрушился ночью на регион; многие жители области остались без света и крыши над головой.
Село Берёзовка в Новосибирской области пострадало от нагрянувшего урагана. Жители поселения поделились фотографиями последствий шторма в группе «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».
Как сообщают очевидцы, многие дома остались без крыш и хозпостроек. Поваленные деревья и оборванные провода стали причиной того, что жители Берёзовки вынуждены обходиться без электричества.
«Дом культуры остался полностью без кровли. Очень большие разрушения нанес ветер», — пишет подписчица Елена.
В комментариях люди пишут, что подобная картина сейчас наблюдается в дачном посёлке, который находится рядом с селом Берёзовка.
Напомним, 30 августа МЧС сообщило об угрозе вечернего урагана в Новосибирске.
Никита Минин
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Лента новостей
В специальном детском выпуске шоу «Танцы» на ТНТ выступят новосибирцы
Остались без крыши: жители Новосибирской области пожаловались на разрушения от урагана
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
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