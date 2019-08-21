«Папа, мама, я — бездомная семья»: пикет обманутых дольщиков прошёл в Новосибирске

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Новосибирцы, которых оставили без жилья, вышли на улицы с плакатами; они потребовали решить проблему со строительством дома.

Жители Новосибирска вышли на улицы города с плакатами, чтобы добиться ответа на вопрос, когда же будет построено здание на улице Закавказской. Пикет прошёл на перекрёстке Плановой и Дуси Ковальчук.

Как сообщают обманутые дольщики, реализация первого МИПа ЗАО «Береговое» по предоставлению участка длится уже полтора года. Инвестор готов перевести на достройку 31 миллион рублей, однако процесс сильно затягивается. По участку возникли замечания со стороны администрации речного бассейна Обь: у него не определена береговая линия. Отмечается, что при аналогичных застройках на набережной такие действия не требовались. Людей возмутили двойные стандарты, что и побудило их устроить митинг.

«Обманутые дольщики в феврале были на личном приёме у губернатора, который пообещал проконтролировать этот вопрос», — рассказал Сиб.фм участник пикета.

Напомним, 28 августа выселяемые из квартир семьи военных в Новосибирске вышли на пикет.