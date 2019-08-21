Песнь льда и огня: в Новосибирске загорелся ларёк с мороженым

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Песнь льда и огня: в Новосибирске загорелся ларёк с мороженымРубрика: проиcшествия
31.08.2019 10:45
фото из группы "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте"
В сети появились фотографии с воспламенившимся киоском; сооружение сгорело дотла.
В Кировском районе Новосибирска пламя охватило киоск с мороженым. Информацией поделились подписчики сообщества «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».
Как сообщают очевидцы, ларёк вспыхнул этой ночью возле дома №183 на улице Зорге. Предполагается, что виной пожара стала старая проводка.
«В неравной схватке льда и пламени последний одержал верх, спалив строение дотла», – пишет подписчик.
Комментаторы отметили символичность этого происшествия: возгорание киоска по продаже мороженого ознаменовало конец лета. Также многие опечалились, что такое количество прохладного десерта сгинуло в огне.
Напомним, 18 августа один из самых дорогих ресторанов загорелся в Новосибирске.
Никита Минин
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Лента новостей
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