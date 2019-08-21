Песнь льда и огня: в Новосибирске загорелся ларёк с мороженым

фото из группы "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте"

В сети появились фотографии с воспламенившимся киоском; сооружение сгорело дотла.

В Кировском районе Новосибирска пламя охватило киоск с мороженым. Информацией поделились подписчики сообщества «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщают очевидцы, ларёк вспыхнул этой ночью возле дома №183 на улице Зорге. Предполагается, что виной пожара стала старая проводка.

«В неравной схватке льда и пламени последний одержал верх, спалив строение дотла», – пишет подписчик.

Комментаторы отметили символичность этого происшествия: возгорание киоска по продаже мороженого ознаменовало конец лета. Также многие опечалились, что такое количество прохладного десерта сгинуло в огне.

Напомним, 18 августа один из самых дорогих ресторанов загорелся в Новосибирске.