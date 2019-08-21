«Пойдём на встречу мэрии»: оставшиеся без жилья люди отложили голодовку на сентябрь

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«Пойдём на встречу мэрии»: оставшиеся без жилья люди отложили голодовку на сентябрьРубрика: общество
31.08.2019 15:02
фото Сиб.фм
В Новосибирске прошёл согласованный митинг; объявленная ранее голодовка состоится 16 сентября в Москве.
Обманутые дольщики с плакатами собрались в Нарымском сквере Новосибирска. Люди, которые неудачно вложились в строительство жилья, надеются всё-таки прийти к соглашению с властями: застройщикам дали две недели на подсчёт расходов, которые возникнут, если дольщики не будут доплачивать неподъёмные 18% от стоимости квартиры для достройки объекта. Плановое заседание по результатам состоится 13 сентября.
Оставшиеся без денег и дома люди собирались сегодня устроить голодовку. На голосовании было решено, что её отложат до 16 сентября, когда акция протеста начнётся в Москве. Туда планируют отправиться по несколько человек от каждого недостроенного объекта, чтобы обратиться со своей проблемой уже к федеральным властям.
Напомним, 30 августа пикет обманутых дольщиков прошёл в Новосибирске.
Никита Минин
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