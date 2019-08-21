Пожилой химик из Академгородка найден погибшим

фото из группы "Лиза Алерт" в социальной сети "ВКонтакте"

Поисковые отряды почти неделю искали пенсионера; всю свою жизнь он посвятил неорганической химии.

Волонтёры из поискового отряда «Лиза Алерт» неделю разыскивали Клавдия Мякишева. В официальной группе поисковиков появилось сообщение, что пожилой мужчина найден мёртвым.

85-летний Клавдий 25 августа ушёл с дачи в Барышевском сельсовете Новосибирского района в неизвестном направлении и не вернулся. В момент исчезновения был одет в светлую рубашку и коричневые брюки. Волонтёры рассказали, что всю свою жизнь мужчина посвятил работе с неорганической химией. У него была хорошая память, он часто любил гулять под руку с женой.

Напомним, 27 августа голубоглазая девушка-подросток пропала в Новосибирске.