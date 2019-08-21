Пожилой химик из Академгородка найден погибшим

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Пожилой химик из Академгородка найден погибшимРубрика: общество
31.08.2019 09:11
фото из группы "Лиза Алерт" в социальной сети "ВКонтакте"
Поисковые отряды почти неделю искали пенсионера; всю свою жизнь он посвятил неорганической химии.
Волонтёры из поискового отряда «Лиза Алерт» неделю разыскивали Клавдия Мякишева. В официальной группе поисковиков появилось сообщение, что пожилой мужчина найден мёртвым.
85-летний Клавдий 25 августа ушёл с дачи в Барышевском сельсовете Новосибирского района в неизвестном направлении и не вернулся. В момент исчезновения был одет в светлую рубашку и коричневые брюки. Волонтёры рассказали, что всю свою жизнь мужчина посвятил работе с неорганической химией. У него была хорошая память, он часто любил гулять под руку с женой.
Напомним, 27 августа голубоглазая девушка-подросток пропала в Новосибирске.
Никита Минин
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