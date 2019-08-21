Пропавшего годовалого мальчика нашли мёртвым

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В Башкирии 29 августа мать заявила об исчезновении своего ребёнка; этой ночью поисковики отыскали его тело.

Погибшего годовалого ребёнка нашли в Башкирии. Информация об этом появилась в группе поискового отряда «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте».

«Найден. Погиб. Приносим искренние соболезнования родным. Благодарим всех за участие в поиске», — пишут волонтёры.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Республике Башкортостан, 29 августа в правоохранительные органы обратилась 28-летняя жительница Дюртюлинского района с просьбой отыскать её годовалого сына. В тот же день следователи возбудили уголовное дело по факту убийства малолетнего. По словам матери, она обратилась в полицию сразу после того, как обнаружила утром отсутствие ребёнка.

Для поисков мальчика были привлечены сотрудники МВД, МЧС, следователи и волонтёры.

Напомним, 30 августа стало известно, как мать с раздвоением личности сожгла своего месячного ребёнка в микроволновке.