Путь в никуда: новосибирцы возмущены новым тротуаром

Фото со страницы группы "АСТ-54"в социальной сети "ВКонтакте"

В жилом массиве «Волочаевский» построили пешеходную дорожку, упирающуюся в гараж; по ней должны ходить ученики двух школ на занятия и обратно.

Жителей улицы Толобухина возмутил тротуар, упирающийся в гараж. Один из них написал пост на странице группы «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».

По словам автора, на месте проложенной пешеходной дорожки раньше стояли гаражи. Их вывезли, а мусор остался.

«Из земли торчит арматура, газоны землёй не отсыпаны, пешеходного перехода и знака соответствующего знака нет», — пишет автор.

Он добавил, что все это сделано для безопасности школьников, так как здесь расположены сразу две школы.

Напомним, 16 апреля депутаты Законодательного собрания обсудили создание безопасных дорог до школ.