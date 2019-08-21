Путь в никуда: новосибирцы возмущены новым тротуаром

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Путь в никуда: новосибирцы возмущены новым тротуаромРубрика: общество
01.09.2019 08:59
Фото со страницы группы "АСТ-54"в социальной сети "ВКонтакте"
В жилом массиве «Волочаевский» построили пешеходную дорожку, упирающуюся в гараж; по ней должны ходить ученики двух школ на занятия и обратно.
Жителей улицы Толобухина возмутил тротуар, упирающийся в гараж. Один из них написал пост на странице группы «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».
По словам автора, на месте проложенной пешеходной дорожки раньше стояли гаражи. Их вывезли, а мусор остался.
«Из земли торчит арматура, газоны землёй не отсыпаны, пешеходного перехода и знака соответствующего знака нет», — пишет автор.
Он добавил, что все это сделано для безопасности школьников, так как здесь расположены сразу две школы.
Напомним, 16 апреля депутаты Законодательного собрания обсудили создание безопасных дорог до школ.
Анатолий Якимов
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