Смертельное ДТП произошло в Новосибирском районе

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Автомобиль опрокинулся на дороге «Пашино-Новосибирск»; один человек погиб, двое госпитализированы.

В Новосибирской области произошла авария, в результате которой погиб пассажир. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

ДТП произошло ночью 30 августа. 41-летний мужчина, находясь за рулём автомобиля Субару Оутбэк, двигался по дороге «Пашино-Новосибирск» в сторону улицы Магистральной. В пути он не справился с управлением, и машина улетела в кювет, после чего автомобиль перевернулся.

Водитель и 35-летний пассажир с различными травмами доставлены в больницу. Ещё один пассажир скончался на месте.

В настоящее время правоохранительные органы пытаются установить все обстоятельства произошедшего. Проводится доследственная проверка.

Напомним, 30 августа двух человек госпитализировали после ДТП в Новосибирске.