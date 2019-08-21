Смертельное ДТП произошло в Новосибирском районе

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Смертельное ДТП произошло в Новосибирском районеРубрика: проиcшествия
31.08.2019 13:10
фото PIXABAY.COM
Автомобиль опрокинулся на дороге «Пашино-Новосибирск»; один человек погиб, двое госпитализированы.
В Новосибирской области произошла авария, в результате которой погиб пассажир. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.
ДТП произошло ночью 30 августа. 41-летний мужчина, находясь за рулём автомобиля Субару Оутбэк, двигался по дороге «Пашино-Новосибирск» в сторону улицы Магистральной. В пути он не справился с управлением, и машина улетела в кювет, после чего автомобиль перевернулся.
Водитель и 35-летний пассажир с различными травмами доставлены в больницу. Ещё один пассажир скончался на месте.
В настоящее время правоохранительные органы пытаются установить все обстоятельства произошедшего. Проводится доследственная проверка.
Напомним, 30 августа двух человек госпитализировали после ДТП в Новосибирске.
Никита Минин
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