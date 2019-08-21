Три человека погибли в ДТП на дороге Челябинск-Новосибирск

фото ГУ МВД по Омской области

В Омской области произошла авария; три человека скончались на месте, ещё три госпитализированы.

Страшная авария в Омской области унесла жизни трёх человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

ДТП произошло в ночь с 30 на 31 августа на дороге Челябинск-Новосибирск. Водитель машины «Ниссан Сани», двигаясь в сторону Омска, выехал на встречку, в результате чего произошло столкновение с грузовым автомобилем.

Три человека скончались на месте. Водители обеих машин и пассажир «Ниссана» доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

Полицейские проводят проверку и пытаются выяснить все обстоятельства произошедшего.

Напомним, 30 августа смертельное ДТП произошло в Новосибирском районе.