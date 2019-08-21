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Умер сценарист мультфильмов «Чёрный плащ» и «Пинки и Брейн»

Рубрика: общество, культура

31.08.2019 16:20

фото с порталов Кинопоиск и IMDb

Гордон Брэссак скончался в возрасте 68 лет; на его счету три премии «Эмми» за достижения в сфере анимации.

В Лос-Анджелесе после продолжительной борьбы с болезнью умер американский сценарист Гордон Брэссак. Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter.

Он приложил руку к созданию многих мультфильмов 90-х годов, которые оказали колоссальное влияние на культуру. Брэссак написал сценарии к «Чёрному плащу», «Смурфикам» и «Пинки и Брейну». За свою карьеру она пять раз номинировался на премию «Эмми»: три статуэтки достались ему за достижения в сфере анимации.

 

Никита Минин

Теги: культура кино

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сегодня 18:31 Общество 0 Коммент.

Летние каникулы могут стать длиннее на один месяц

сегодня 17:34 Общество 0 Коммент.

Видео: лисёнок бегает по проезжей части в Барнауле

сегодня 16:50 Общество 0 Коммент.

Умер сценарист мультфильмов «Чёрный плащ» и «Пинки и Брейн»

сегодня 16:20 Общество 0 Коммент.

Взрыв прогремел в многоэтажке Бийска

сегодня 16:00 Хроника 0 Коммент.

Говорит глазами: пятилетняя девочка, которую подожгли подруги, очнулась

сегодня 15:34 Общество 0 Коммент.

«Пойдём на встречу мэрии»: оставшиеся без жилья люди отложили голодовку на сентябрь

сегодня 15:02 Общество 0 Коммент.

Омич героически спас тонущего пятилетнего мальчика

сегодня 14:02 Общество 0 Коммент.

«Группа крови на рукаве»: в Новосибирской области браконьеров вычислили по пятнам крови на одежде

сегодня 13:30 Хроника 0 Коммент.

Смертельное ДТП произошло в Новосибирском районе

сегодня 13:10 Хроника 0 Коммент.

В специальном детском выпуске шоу «Танцы» на ТНТ выступят новосибирцы

сегодня 12:28 Афиша 0 Коммент.

Пропавшего годовалого мальчика нашли мёртвым

сегодня 12:08 Хроника 0 Коммент.

Остались без крыши: жители Новосибирской области пожаловались на разрушения от урагана

сегодня 11:40 Общество 0 Коммент.

«Ветер, ветер, ты могуч»: новосибирцы пострадали из-за упавших на автомобиль строительных лесов

сегодня 10:13 Хроника 0 Коммент.

Котёнок с генетической мутацией нашёл себе дом в Новосибирске

сегодня 09:42 Общество 0 Коммент.

Пожилой химик из Академгородка найден погибшим

сегодня 09:11 Общество 0 Коммент.

Медведи и кабаны спасаются от лесных пожаров на Алтае

сегодня 07:59 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы устраняют последствия пронёсшегося над городом шторма

вчера 23:27 Хроника 0 Коммент.

Блины, квас и чай – угощения и подарки для новосибирцев на празднике «Посади своё дерево»

вчера 20:57 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

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