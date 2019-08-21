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Умер сценарист мультфильмов «Чёрный плащ» и «Пинки и Брейн»Рубрика: общество, культура
31.08.2019 16:20
фото с порталов Кинопоиск и IMDb
Гордон Брэссак скончался в возрасте 68 лет; на его счету три премии «Эмми» за достижения в сфере анимации.
В Лос-Анджелесе после продолжительной борьбы с болезнью умер американский сценарист Гордон Брэссак. Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter.
Он приложил руку к созданию многих мультфильмов 90-х годов, которые оказали колоссальное влияние на культуру. Брэссак написал сценарии к «Чёрному плащу», «Смурфикам» и «Пинки и Брейну». За свою карьеру она пять раз номинировался на премию «Эмми»: три статуэтки достались ему за достижения в сфере анимации.
Никита Минин
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