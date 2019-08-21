В специальном детском выпуске шоу «Танцы» на ТНТ выступят новосибирцы

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Полина Довгаль и Даня Хотьков будут представлять столицу Сибири в детском выпуске программы «Танцы» на ТНТ; продюсеры телешоу просмотрели тысячи заявок.

Юные новосибирцы выступят в специальном детском проекте «Танцы» на ТНТ 1 сентября. Даня Хотьков и Полина Довгаль были отобраны среди тысяч других претендентов. Об этом рассказали представители канала «ТНТ».

Во время кастинга наставники и приглашённые члены жюри будут отбирать юных танцоров для участия в концерте. Ребята будут выступать вместе с подопечными Мигеля, Егора Дружинина и Татьяны Денисовой.

Как отметила 14-летняя Полина Довгаль, её в три года привела в танцевальную студию мама со словами: «Ничего не знаю, ты будешь танцевать». И с тех пор более одиннадцати лет Полина удивляет зрителей пируэтами и па. Девушка призналась, что в начале пару лет она сопротивлялась и даже пропускала занятия. А потом поняла, что танцы – это её жизнь и именно с этим она хочет связать своё будущее.

«Я впервые участвую в таком масштабном шоу. Немного чувствую волнение, потому что в этот день многое для меня решится. А так мне все очень нравится – режиссеры, звукорежиссеры, операторы…. Тут просто классно» – поделилась Полина.

Девушка занимается в ансамбле танца «Юла». А номер для концерта Полина приготовила всего за неделю.

Ещё один участник грандиозного шоу 9-летний Даня Хотьков. Он танцует в студиях «PRO-ТАНЦЫ» и «Fraules Dance Centre» брейк-данс. Своё увлечение он объясняет тем, что нравится делать сложные элементы. Юный танцор считает, что участие в проекте «Танцы» на ТНТ позволит ему получить много опыта, познакомится с другими танцорами и возможность заявить о себе на всю страну.

«Когда мне сказали, что буду участвовать в этом шоу, я тренировался ежедневно по 4,5 часа. И лишь иногда – 1,5 часа. Один хореограф давал крамп, другой – брейкинг. Номер готовили мои тренеры. Отработка движений заняла месяц. Кое-что я предлагал своё для номера, какие-то уже отработанные фишки», — рассказал Даня.

Юный танцор уверен, что он сможет принять участие в будущем в проекте «Танцы» на ТНТ. Но для этого нужно набраться опыта.

Концерт с участием юных новосибирских танцоров покажут на телеканале ТНТ 1 сентября.

Напомним, 30 августа стало известно, как на главной площади Новосибирска проходил Всероссийский музыкальный фестиваль.