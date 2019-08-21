«Ветер, ветер, ты могуч»: новосибирцы пострадали из-за упавших на автомобиль строительных лесов

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«Ветер, ветер, ты могуч»: новосибирцы пострадали из-за упавших на автомобиль строительных лесовРубрика: проиcшествия
31.08.2019 10:13
фото из группы "Инцидент Новосибирск" в социальной сети "ВКонтакте"
Сильный ветер сорвал часть строительных лесов и обрушил их на машину, в которой находились родители с ребёнком.
Над Новосибирском пронёсся шторм: порывы ветра были настолько сильными, что обвалилась часть строительных лесов прямо на автомобиль с людьми. Информация появилась в группе «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».
Инцидент произошёл на пересечении улиц Авиастроителей и 25 лет Октября вчера вечером. У машины, на которую упал кусок настила, был открыт люк, и доска залетела в салон. У девушки-пассажира диагностировали открытую травму голову. Водитель-мужчина отделался травмой плеча.
В автомобиле находился ребёнок. По словам очевидцев, он не пострадал.
Напомним, 30 августа новосибирцы начали устранять последствия обрушившегося на город шторма.
Никита Минин
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Лента новостей
В специальном детском выпуске шоу «Танцы» на ТНТ выступят новосибирцы
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Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
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