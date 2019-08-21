Видео: лисёнок бегает по проезжей части в Барнауле

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Жители Барнаула заметили на улицах города дикое животное; испуганный лисёнок решил убежать от людей.

В Барнауле местные жители увидели на улице живого лисёнка. Неизвестно откуда взявшийся зверёк сторонился людей и предпочёл уйти от посторонних глаз подальше, выбежав на проезжую часть. Видео поделились подписчики сообщества «Барнаул 22» в социальной сети «ВКонтакте».

«На Балтийской заметили лисёнка! Кто потерял? Рыжий малыш бегает по тротуарам и проезжей части», — сообщает очевидец.

В комментариях люди отметили, что животное очень худое. Также многие высказали мнение, что лисёнку стоить быть осторожнее на улицах города, так как «лихачи» запросто могут сбить зверька.

Напомним, 29 августа в сети появилось видео, как бараны разгуливают на дорогах Новосибирска.