Видео: малыш-мангуст достаёт маму

Фото и видео Анны Новиковой с канала Youtube

В Новосибирском зоопарке резвый мангуст не даёт покоя взрослым; его неугомонность умилила новосибирцев.

Постоянная посетительница зоопарка Анна Новикова в очередной раз порадовала жителей города новым видео из жизни диких животных. В этот раз главным героем ролика стал малыш-мангуст.

На кадрах видно, как неугомонный зверёк лазает по клетке и жаждет внимания. В какой-то момент он залезает на крышу домика, где сидит его мама, и начинает упрашивать её поиграть с ним. Взрослого терпения не хватает надолго, и вскоре мать убегает прятаться, оставляя «малыша Мангушу» в одиночестве.

«Симпатичный мангустик и попискивает тоже симпатично!» — реагируют на видео пользователи сети.

Напомним, в интернете появился ролик, на котором лисёнок бегает по проезжей части в Барнауле.