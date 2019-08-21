Видео: малыш-мангуст достаёт маму

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Видео: малыш-мангуст достаёт мамуРубрика: общество
01.09.2019 07:59
Фото и видео Анны Новиковой с канала Youtube
В Новосибирском зоопарке резвый мангуст не даёт покоя взрослым; его неугомонность умилила новосибирцев.
Постоянная посетительница зоопарка Анна Новикова в очередной раз порадовала жителей города новым видео из жизни диких животных. В этот раз главным героем ролика стал малыш-мангуст.
На кадрах видно, как неугомонный зверёк лазает по клетке и жаждет внимания. В какой-то момент он залезает на крышу домика, где сидит его мама, и начинает упрашивать её поиграть с ним. Взрослого терпения не хватает надолго, и вскоре мать убегает прятаться, оставляя «малыша Мангушу» в одиночестве.
«Симпатичный мангустик и попискивает тоже симпатично!» — реагируют на видео пользователи сети.
Напомним, в интернете появился ролик, на котором лисёнок бегает по проезжей части в Барнауле.
Никита Минин
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