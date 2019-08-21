Взрыв прогремел в многоэтажке Бийска

фото из группы "Инцидент Бийск"

Жильцы эвакуированы из дома; одного мужчину госпитализировали с сильными ожогами.

В Бийске ночью произошёл взрыв бытового газа в жилом многоквартирном доме. Информация об этом появилась в группе «Инцидент Бийск» в социальной сети «ВКонтакте».

Инцидент произошёл примерно в четыре часа ночи по адресу улица Горно-Алтайская, дом 50. Взрыв прогремел на первом этаже здания. Серьёзных разрушений нет. Ударной волной выбило стёкла во всём доме.

Сообщается, что люди надышались газом, некоторым понадобилась помощь. В настоящее время известно о двух пострадавших: одного из них доставили в местную больницу с сильными ожогами.

Жильцы эвакуированы. На месте работают спасательные службы.

Напомним, 16 августа раздался взрыв на металлобазе в Новосибирске.