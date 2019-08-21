Взрыв прогремел в многоэтажке Бийска

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Взрыв прогремел в многоэтажке БийскаРубрика: проиcшествия
31.08.2019 16:00
фото из группы "Инцидент Бийск"
Жильцы эвакуированы из дома; одного мужчину госпитализировали с сильными ожогами.
В Бийске ночью произошёл взрыв бытового газа в жилом многоквартирном доме. Информация об этом появилась в группе «Инцидент Бийск» в социальной сети «ВКонтакте».
Инцидент произошёл примерно в четыре часа ночи по адресу улица Горно-Алтайская, дом 50. Взрыв прогремел на первом этаже здания. Серьёзных разрушений нет. Ударной волной выбило стёкла во всём доме.
Сообщается, что люди надышались газом, некоторым понадобилась помощь. В настоящее время известно о двух пострадавших: одного из них доставили в местную больницу с сильными ожогами.
Жильцы эвакуированы. На месте работают спасательные службы.
Напомним, 16 августа раздался взрыв на металлобазе в Новосибирске.
Никита Минин
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