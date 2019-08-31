Итоги недели Сиб.фм: «Сиреневый сквер» и «не православная» карикатура

Главная эко-акция недели и самые интересные новости в Новосибирске за семь дней

Фото Кирилла Полиенко, Сергея Суховея, "АСТ-54"

Последняя неделя лета оказалась насыщенна событиями, к счастью, погода не успела толком испортиться. Пока горожане спорили о местах для беременных в метро, кандидаты в мэры предлагали уступить друг другу в суде. Надоевшие ремонты теплосетей обернулись трагедией, в которой погибли трое рабочих. Настоящий позитив внесли организаторы экологической «Посади своё дерево», подарив скверу за оперным почти полторы сотни деревьев. Как Сиб.фм организовал главный эко-праздник недели и что волновало читателей — в осенних итогах недели.

В понедельник, 26 августа новосибирец не уступил место беременной женщине в метро и стал звездой соцсетей на один день. Ролик из Новосибирска вызвал большой резонанс по стране. Беременная женщина потребовала у молодого человека встать и уступить ей место, но при этом оскорбили парня, используя нецензурную лексику. Пользователи интернета разделились на два лагеря: кто-то поддерживает Наталью и возмущается тем, что мужчины перестали уважать женщин, другие же встали на сторону парня, говоря, что такие хамки не должны ездить в общественном транспорте.

Вскоре парень написал в соцсетях о том, что собирался уступить место, но после хамства у него отпало всякое желание отвечать ей, а уж тем более уступать место или проявлять даже каплю уважения.

Во вторник, 27 августа автор «карикатуры на святого» ответила православным активистам из Новосибирска. Автор рисунка Настя Фолсман изобразила на картине эмоциональное состояние человека, в личное пространство которого влезает кто-то посторонний, но сама оказалась жертвой плагиата- кто-то забрал изображение с её личной страницы без разрешения и напечатал на футболке. Девушка недоумевала, как в её персонаже можно увидеть какого-то святого. Иллюстратор придумала этого персонажа с рожками, «потому что почему бы и нет, и что-то не припомню, чтобы у святых они были».

В среду, 28 августа Новосибирск потрясла неожиданная трагедия — во время реконструкции насосной станции теплосетей рабочих завалило стеной. Трое человек погибли на месте, спасатели извлекли четвёртого пострадавшего в тяжёлом состоянии. Вскоре после ЧП Следком возбудил уголовное дело, а прокуратура занялась проверками владельца и подрядчика здания.

В четверг, 29 августа суд начал рассматривать иск о снятии мэра Новосибирска Анатолия Локтя с выборов. Другой кандидат на пост мэра Новосибирска от партии «Справедливая Россия» Виктор Козодой потребовал наказать конкурента за якобы нарушение принципа равенства прав кандидатов и политическую рекламу в муниципальных печатных изданиях «Наш дом Новосибирск», «Первомайские новости» и «Ва-банкъ». Чем закончился судебный спор — читайте в новости.

В пятницу, 30 августа отряд прекрасных амазонок шокировал селян под Новосибирском. Новосибирский мастер фотографии Сергей Суховей после множества выигранных чемпионатов мира по ушу взял первую золотую медаль в фотоискусстве — награду самого крупного международного фотоконкурса Trierenberg Super Circuit с центром в Австрии ещё в марте. На этот раз он решил снимать красивых, стройных и спортивных девушек в клипе в посёлке Горный возле Тогучина. Местные селяне были поражены видом полуодетых «дикарок» с оружием в руках, ведь красота — страшная сила!

В субботу, 31 августа новосибирцы преобразили сквер за НОВАТом в рамках акции «Посади своё дерево». Организатором праздника выступил «Сиб.фм» при поддержке питомника декоративных растений «Маково», Союза военнных строителей Новосибирска и мэрии Новосибирска. На акцию пришли сотни горожан, а экологический праздник поддержали мэр Новосибирска Анатолий Локоть и начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Анна Терешкова, депутат Совета депутатов Новосибирска Ренат Сулейманов.

Положив начало реновации сквера, мэр пообещал развивать сквер имени 13-го трамвая и отметил энтузиазм горожан, которые своими руками сделали город лучше.

В воскресенье, 1 сентября выпало на выходной день и линейки в школах Новосибирска перенесли на завтра. Многие родители уже подготовили букеты учителям, но исследователи «Авито Работа» решили напомнить о непростом труде педагогов. Сервис сравнил зарплаты учителей со стоимостью нового «айфона» — оказалось, что пять с половиной месяцев труда по обучению школьников стоят столько же, сколько модный гаджет. Быстрее всего могут накопить на него москвичи, для этого нужно всего лишь не тратить зарплату ни на что в течении трёх месяцев. Вот такая экономия.