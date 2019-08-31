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31.08.2019 Хроника 0 Коммент.

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31.08.2019 Общество 0 Коммент.

«Пойдём на встречу мэрии»: оставшиеся без жилья люди отложили голодовку на сентябрь

31.08.2019 Общество 0 Коммент.

Акция «Посади своё дерево» началась в Новосибирске

31.08.2019 Общество 0 Коммент.

Омич героически спас тонущего пятилетнего мальчика

31.08.2019 Общество 0 Коммент.

«Группа крови на рукаве»: в Новосибирской области браконьеров вычислили по пятнам крови на одежде

31.08.2019 Хроника 0 Коммент.

Смертельное ДТП произошло в Новосибирском районе

31.08.2019 Хроника 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

14.07.2019 Общество 0 Коммент.

Итоги недели Сиб.фм: «Сиреневый сквер» и «не православная» карикатура

Главная эко-акция недели и самые интересные новости в Новосибирске за семь дней
Рубрика: общество

01.09.2019 19:06

Фото Кирилла Полиенко, Сергея Суховея, "АСТ-54"

Последняя неделя лета оказалась насыщенна событиями, к счастью, погода не успела толком испортиться. Пока горожане спорили о местах для беременных в метро, кандидаты в мэры предлагали уступить друг другу в суде. Надоевшие ремонты теплосетей обернулись трагедией, в которой погибли трое рабочих. Настоящий позитив внесли организаторы экологической  «Посади своё дерево», подарив скверу за оперным почти полторы сотни деревьев. Как Сиб.фм организовал главный эко-праздник недели и что волновало читателей — в осенних итогах недели. 

В понедельник, 26 августа  новосибирец не уступил место беременной женщине в метро и стал звездой соцсетей на один день. Ролик из Новосибирска вызвал большой резонанс по стране. Беременная женщина потребовала у молодого человека встать и уступить ей место, но при этом оскорбили парня, используя нецензурную лексику. Пользователи интернета разделились на два лагеря: кто-то поддерживает Наталью и возмущается тем, что мужчины перестали уважать женщин, другие же встали на сторону парня, говоря, что такие хамки не должны ездить в общественном транспорте.

Вскоре парень написал в соцсетях о том, что собирался уступить место, но после хамства у него отпало всякое желание отвечать ей, а уж тем более уступать место или проявлять даже каплю уважения. 

Во вторник, 27 августа автор «карикатуры на святого» ответила православным активистам из Новосибирска. Автор рисунка Настя Фолсман изобразила на картине эмоциональное состояние человека, в личное пространство которого влезает кто-то посторонний, но сама оказалась жертвой плагиата- кто-то забрал изображение с её личной страницы без разрешения и напечатал на футболке. Девушка недоумевала, как в её персонаже можно увидеть какого-то святого. Иллюстратор придумала этого персонажа с рожками, «потому что почему бы и нет, и что-то не припомню, чтобы у святых они были».

В среду, 28 августа Новосибирск потрясла неожиданная трагедия — во время реконструкции насосной станции теплосетей рабочих завалило стеной. Трое человек погибли на месте, спасатели извлекли четвёртого пострадавшего в тяжёлом состоянии. Вскоре после ЧП Следком возбудил уголовное дело, а прокуратура занялась проверками владельца и подрядчика здания. 

В четверг, 29 августа суд начал рассматривать иск о снятии мэра Новосибирска Анатолия Локтя с выборов. Другой кандидат на пост мэра Новосибирска от партии «Справедливая Россия» Виктор Козодой потребовал наказать конкурента за якобы нарушение принципа равенства прав кандидатов и политическую рекламу в муниципальных печатных изданиях «Наш дом Новосибирск», «Первомайские новости» и «Ва-банкъ». Чем закончился судебный спор — читайте в новости.

В пятницу, 30 августа отряд прекрасных амазонок шокировал селян под Новосибирском. Новосибирский мастер фотографии Сергей Суховей после множества выигранных чемпионатов мира по ушу взял первую золотую медаль в фотоискусстве — награду самого крупного международного фотоконкурса Trierenberg Super Circuit с центром в Австрии ещё в марте. На этот раз он решил снимать красивых, стройных и спортивных девушек в клипе в посёлке Горный возле Тогучина. Местные селяне были поражены видом полуодетых «дикарок» с оружием в руках, ведь красота — страшная сила!

В субботу, 31 августа новосибирцы преобразили сквер за НОВАТом в рамках акции «Посади своё дерево». Организатором праздника выступил «Сиб.фм» при поддержке питомника декоративных растений «Маково», Союза военнных строителей Новосибирска и мэрии Новосибирска. На акцию пришли сотни горожан, а экологический праздник поддержали мэр Новосибирска Анатолий Локоть и начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Анна Терешкова, депутат Совета депутатов Новосибирска Ренат Сулейманов.

Положив начало реновации сквера, мэр пообещал развивать сквер имени 13-го трамвая и отметил энтузиазм горожан, которые своими руками сделали город лучше. 

В воскресенье, 1 сентября выпало на выходной день и линейки в школах Новосибирска перенесли на завтра. Многие родители уже подготовили букеты учителям, но исследователи «Авито Работа» решили напомнить о непростом труде педагогов. Сервис сравнил зарплаты учителей со стоимостью нового «айфона» — оказалось, что пять с половиной месяцев труда по обучению школьников стоят столько же, сколько модный гаджет. Быстрее всего могут накопить на него москвичи, для этого нужно всего лишь не тратить зарплату ни на что в течении трёх месяцев. Вот такая экономия.   

Никита Манько

Теги: экология чрезвычайные ситуации фотография мода Локоть Анатолий зарплаты

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Лента новостей

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Итоги недели Сиб.фм: «Сиреневый сквер» и «не православная» карикатура

вчера 19:06 Общество 0 Коммент.

Известная шансонье сняла клип о сорокалетних романтиках Новосибирска

вчера 17:59 Культура 0 Коммент.

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Говорит глазами: пятилетняя девочка, которую подожгли подруги, очнулась

31.08.2019 Общество 0 Коммент.

«Пойдём на встречу мэрии»: оставшиеся без жилья люди отложили голодовку на сентябрь

31.08.2019 Общество 0 Коммент.

Акция «Посади своё дерево» началась в Новосибирске

31.08.2019 Общество 0 Коммент.

Омич героически спас тонущего пятилетнего мальчика

31.08.2019 Общество 0 Коммент.

«Группа крови на рукаве»: в Новосибирской области браконьеров вычислили по пятнам крови на одежде

31.08.2019 Хроника 0 Коммент.

Смертельное ДТП произошло в Новосибирском районе

31.08.2019 Хроника 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

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14.07.2019 Общество 0 Коммент.

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