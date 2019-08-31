Известная шансонье сняла клип о сорокалетних романтиках Новосибирска

Фото предоставлено Ниной Орловой

Представительница женского шансона в обычной жизни работает бухгалтером; поклонники воспитали поколение на песнях о женской доле.

Поэтесса и автор песен Нина Орлова выпустила романтичный клип на песню «Констанция» о зрелой женской любви. Сегодня, 1 сентября исполнительница опубликовала видео на авторском канале YouTube.

Клип «Констанция» был снят в кафедральном католическом соборе Новосибирска и кафе «Шале» в Заельцовском парке. По сюжету Нина Орлова предстаёт героиней знаменитых романа Александра Дюма , любви которой добивался Д'Артаньян.

Гитаристом и автором музыки выступил новосибирский музыкант Борис Инкижинов, суперфиналист конкурса «Ордынка-2017», обладатель титула «Король Бардов», «Харизмачо», «Гений в своих песнях». Мужчина сыграл композицию в стиле испанской гитары для «Констанции" и исполнил роль «Д'Артаньяна».

«Долгое время я работаю бухгалтером, но душа выбрала шансон — с ранними песнями Пугачёвой, Аллегровой, Ротару, Понаровской. Я никогда не стремлюсь к призам и титулам, но часто выступаю на различных фестивалаях. Раньше меня слушали женщины в возрасте, потом начали приводить своих дочерей, а теперь они приходят на концерты со своими внучками.Меня называли "Женщина-шансон", но сейчас я пишу и рок, и пробую себя в джазе, есть и дискотечные песни», — рассказала Сиб.фм Нина Орлова.

Нина Орлова родилась в Новосибирске, уже более восьми лет она профессионально занимается авторской песней. Ценители называют женщину ученицей поэтессы и Заслуженного деятеля искусств РФ Ларисы Рубальской. Также, в августе шансонье выпустила клип на песню

Напомним, 30 августа отряд прекрасных амазонок шокировал селян под Новосибирском.