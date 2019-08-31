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14.07.2019 Общество 0 Коммент.

Известная шансонье сняла клип о сорокалетних романтиках Новосибирска

Рубрика: культура

01.09.2019 17:59

Фото предоставлено Ниной Орловой

Представительница женского шансона в обычной жизни работает бухгалтером; поклонники воспитали поколение на песнях о женской доле.

Поэтесса и автор песен Нина Орлова выпустила романтичный клип на песню «Констанция» о зрелой женской любви. Сегодня, 1 сентября исполнительница опубликовала видео на авторском канале YouTube.

Клип «Констанция» был снят в кафедральном католическом соборе Новосибирска и кафе «Шале» в Заельцовском парке. По сюжету Нина Орлова предстаёт героиней знаменитых романа Александра Дюма , любви которой добивался Д'Артаньян. 

Гитаристом и автором музыки выступил новосибирский музыкант Борис Инкижинов, суперфиналист конкурса «Ордынка-2017», обладатель титула «Король Бардов», «Харизмачо», «Гений в своих песнях». Мужчина сыграл композицию в стиле испанской гитары для «Констанции" и исполнил роль «Д'Артаньяна».

«Долгое время я работаю бухгалтером, но душа выбрала шансон — с ранними песнями Пугачёвой, Аллегровой, Ротару, Понаровской. Я никогда не стремлюсь к призам и титулам, но часто выступаю на различных фестивалаях. Раньше меня слушали женщины в возрасте, потом начали приводить своих дочерей, а теперь они приходят на концерты со своими внучками.Меня называли "Женщина-шансон", но сейчас я пишу и рок, и пробую себя в джазе, есть и дискотечные песни», — рассказала Сиб.фм Нина Орлова.

Нина Орлова родилась в Новосибирске, уже более  восьми лет она профессионально занимается авторской песней. Ценители называют женщину ученицей поэтессы и Заслуженного деятеля искусств РФ Ларисы Рубальской.  Также, в августе шансонье выпустила клип на песню 

Напомним, 30 августа отряд прекрасных амазонок шокировал селян под Новосибирском.

Никита Манько

Теги: музыка литература видео женщины

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Итоги недели Сиб.фм: «Сиреневый сквер» и «не православная» карикатура

вчера 19:06 Общество 0 Коммент.

Известная шансонье сняла клип о сорокалетних романтиках Новосибирска

вчера 17:59 Культура 0 Коммент.

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вчера 16:47 Общество 0 Коммент.

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вчера 10:55 Хроника 0 Коммент.

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Умер сценарист мультфильмов «Чёрный плащ» и «Пинки и Брейн»

31.08.2019 Общество 0 Коммент.

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Говорит глазами: пятилетняя девочка, которую подожгли подруги, очнулась

31.08.2019 Общество 0 Коммент.

«Пойдём на встречу мэрии»: оставшиеся без жилья люди отложили голодовку на сентябрь

31.08.2019 Общество 0 Коммент.

Акция «Посади своё дерево» началась в Новосибирске

31.08.2019 Общество 0 Коммент.

Омич героически спас тонущего пятилетнего мальчика

31.08.2019 Общество 0 Коммент.

«Группа крови на рукаве»: в Новосибирской области браконьеров вычислили по пятнам крови на одежде

31.08.2019 Хроника 0 Коммент.

Смертельное ДТП произошло в Новосибирском районе

31.08.2019 Хроника 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

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